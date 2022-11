F1: Binotto negocia cargo com Audi, diz jornalista italiano

Carregar reprodutor de áudio

Nesta semana foi confirmado que Mattia Binotto não faz mais parte do quadro da Ferrari na Fórmula 1, após 28 anos de trabalho, que coincidiu também com a época áurea na equipe de Maranello, com os títulos de Michael Schumacher de 2000 a 2004, além da conquista de Kimi Raikkonen em 2007 e o mundial de construtores de 2008.

Mas, ao que tudo indica, o chefe de equipe que atuou nesta posição desde 2019, não ficará muito tempo na estatística de desempregados. Segundo o jornalista especialista em Ferrari, Leo Turrini, Binotto estaria conversando com a Audi, para fazer parte do projeto da montadora alemã que estará na F1 a partir de 2026, de acordo com o publicado no site Calcio Mercato.

Não se sabe ainda em que posição Binotto atuará, se na responsabilidade de cuidar das unidades de potência remodeladas, ou como chefe da equipe, posição em que atuou nas últimas temporadas.

Vale lembrar que a Audi assumirá a Sauber, que hoje tem a aliança com a Alfa Romeo, comandada por Fredéric Vasseur, altamente cotado para assumir o lugar de Binotto na Ferrari.

