Carregar reprodutor de áudio

Fazendo um balanço da temporada 2022 da Fórmula 1, o chefe da Haas, Gunther Steiner, explicou porque optou por Kevin Magnussen em vez de Romain Grosjean para substituir Nikita Mazepin no começo do ano.

Quando a invasão russa da Ucrânia começou em fevereiro, a Haas decidiu encerrar o contrato com Mazepin, tendo que correr em busca de uma alternativa no meio da pré-temporada da F1.

Vários candidatos foram considerados, incluindo Nico Hulkenberg, como revelado por Steiner, mas a escolha recaiu sobre Magnussen, um piloto que a equipe conhecia bem, tendo corrido pela Haas entre 2017 e 2020.

Mas a Haas poderia ter ido com o outro piloto bem conhecido pela equipe, Grosjean? Não necessariamente, como explica o chefe. Ambos tinham contratos em jogo: Magnussen com a Peugeot no WEC, e Grosjean com a Andretti na Indy.

Quando questionado no podcast Beyond the Grid se considerou trazer Grosjean de volta, Steiner respondeu: "Na verdade não, porque eu sabia que ele havia acabado de assinar um contrato. Romain queria mudar sua vida. Eu o conheci muito bem ao longo do tempo: ele queria mudar de vida, trouxe toda a família para os Estados Unidos, com um projeto de vida".

"Kevin é Kevin. Eu sabia que ele não tinha um plano real. Ele estava curtindo a vida. Romain já tinha um caminho mais certo e um contrato plurianual com a Andretti, do qual estava muito orgulhoso. Não achei que conseguiria convencê-lo. Teria sido difícil, já que ele tem três filhos e a esposa. Com Kevin é mais fácil, ele é parecido comigo!".

Foi na Haas que Grosjean passou seus últimos cinco anos na F1, entre 2016 e 2020, sem voltar ao pódio e com desempenhos irregulares, mas também com uma valiosa contribuição técnica.

Sobre se Steiner tirou o máximo de proveito do francês, disse: "Eu diria que sim. Romain é um piloto muito bom quando está em um bom dia, todos sabemos disso. Mas ele também pode ser ruim em um dia ruim. Acho que essa é a característica dele".

"Às vezes, quando ele corria, pensávamos 'como ele fez isso?' quando tinha uma volta excelente na classificação, ou como em Baku, quando bateu sozinho. É positivo e negativo. É típico dele, de Grosjean".

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: