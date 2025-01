Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que estreará na Sauber na temporada 2025 da Fórmula 1, revelou, em suas redes sociais, que realizou dois dias de testes 'secretos' no circuito de Barcelona.

No vídeo, Bortoleto diz que ele está "muito feliz com os resultados. Fizemos muitas voltas". Além disso, Gabriel disse que a equipe aproveitou muito os testes na Catalunha.

Além disso, o piloto paulista afirmou que "está feliz" com as sessões e que está "pronto para temporada", pedindo apoio dos fãs nesse ano.

O jovem piloto brasileiro também disse que as condições climáticas adversas nos primeiros dias de testes, em Ímola, fizeram a equipe suíça economizar voltas e pneus para utilizar na pista de Montmeló.

Enquanto em Ímola o foco do trabalho do brasileiro esteve em treinar largadas e pit stops, em Barcelona o brasileiro pôde focar mais em adquirir quilometragem, se acostumando com as curvas rápidas do circuito espanhol. Diferentemente da Itália, onde encontrou chuva e clima frio, em Barcelona o tempo estava seco e as temperaturas mais amenas.

Podendo andar mais com o carro, Bortoleto pôde explorar mais as características do motor híbrido, algo que não está presente nas unidades das categorias de acesso.

Com a mudança no regulamento, que limita os testes de carros anteriores para pilotos titulares do Mundial a quatro dias e 1000km percorridos, Bortoleto chegou ao limite estipulado com as sessões em Barcelona. Agora, o brasileiro continuará sua preparação para a pré-temporada do Bahrein, na última semana de fevereiro, com sessões no simulador da Sauber em Hinwil, na Suíça.

A Ferrari também esteve no circuito de Barcelona-Catalunha para testar os SF-23 com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que bateu na manhã de quarta-feira (29) e cancelou o restante da programação do dia.

