F1: Red Bull define data de shakedown após passar em teste da FIA

A Red Bull teve boas notícias nos últimos dias após passar no teste de impacto da FIA, como relatou o PlanetF1.com. Com isso, a equipe de Fórmula 1 estaria pronta para colocar seu carro em pista para um shakedown no teste em Bahrein.

A data para o teste também já foi definida e deve acontecer no dia 25 de fevereiro. Verstappen e Lawson devem levar o novo carro para o Circuito Internacional do Bahrein para um dia de filmagens.

Nos três dias seguintes, o teste de inverno deve acontecer no mesmo lugar. Essa é uma mudança no planejamento comum da Red Bull, que normalmente usa o circuito de Silverstone, perto da base em Milton Keynes.

Mudar o local está relacionado ao lançamento de pintura conjunta que acontece em Londres, no dia 18 de fevereiro e o teste de inverno a partir do dia 26 de fevereiro.

