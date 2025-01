Será que alguém vai pensar nos pobres comissários voluntários da Fórmula 1? Ninguém se irritou tanto publicamente com o absurdo e a iniquidade de depender de dirigentes não remunerados para fazer o trabalho pesado da do que seu presidente, Mohammed Ben Sulayem.

De fato, no ano passado, Sulayem anunciou a formação de um novo "departamento de dirigentes" para incutir profissionalismo na próxima geração de dirigentes esportivos.

Nessa fala, ele foi apoiado pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, que recentemente disse ao Motorsport.com: "Provavelmente está ficando um pouco injusto confiar apenas nas pessoas que fazem isso de bom coração, e é isso que temos agora.

"Queremos adotar um órgão mais profissional no futuro. Não se trata de excluir os voluntários, mas de ter um órgão que possa passar a manhã de segunda-feira após uma corrida analisando cada decisão, certificando-se de que foi tomada corretamente, vendo o que pode ser melhorado etc.".

Por mais louvável que isso seja, no cenário atual das corridas, a supervisão é uma proposta não remunerada e que envolve apenas despesas (e essas despesas provavelmente não vão tão longe quanto o vinho que vem do final da lista).

Para os pobres comissários que colocam suas cabeças na 'boca do leão' da Fórmula 1, isso significa tirar uma semana de suas vidas a serviço de uma atividade na qual é impossível acertar todas as decisões.

Além disso, é preciso lidar com as inevitáveis consequências de alto nível: ser alvo de abusos por parte de pessoas que deveriam saber mais do que isso, que lideram pessoas que não sabem. Com isso, eu me refiro aos chefes de equipe que, de forma dissimulada, bufam e sopram os seus 'apitos de cachorro' para acionar os fãs tóxicos.

Um dirigente que se declarou farto de tudo isso disse a um colega do Motorsport.com que só existe um trabalho equivalente (ou seja, não remunerado) que é mais difícil: arbitrar uma partida de futebol em uma escola com todos os pais zombando e gritando das linhas de fundo e ameaçando colocar sua cabeça no vaso sanitário.

Johnny Herbert Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Com isso em mente, parece um pouco peculiar, por um lado, tocar o menor violino do mundo para os voluntários não remunerados e, por outro, retirar um deles da lista por ter a temeridade de ter uma "atividade secundária" remunerada.

O Motorsport.com entende que o papel "incompatível" na mídia que levou a FIA a expulsar Johnny Herbert do grupo de comissários de GPs foi sua parceria remunerada com o site de apostas esportivas Betsafe.

Deve-se dizer que esse é um negócio sujo. Assim como grande parte do setor de apostas on-line, a Betsafe está registrada em Malta para evitar o pagamento do devido imposto corporativo.

Essas empresas abordam rotineiramente jornalistas e/ou figuras conhecidas da mídia para obter conteúdo ou comentários que possam ser usados para 'enfeitar' suas ofertas de apostas on-line ou para compartilhar nas mídias sociais para obter maior alcance, especialmente se for uma "opinião quente".

Entende-se que o presidente da FIA não gostou muito do fato de Herbert comentar sobre as decisões do comissário em sua capacidade de comentarista.

Certamente, alguns podem interpretar isso como, na melhor das hipóteses, um tom surdo e, na pior, um conflito de interesses - especialmente considerando a presença de Herbert como árbitro no GP do México, onde Max Verstappen foi penalizado duas vezes.

Tais decisões certamente causarão incômodos, mesmo que as pessoas responsáveis por tomar as decisões expressem tal raciocínio apenas por meio da documentação oficial da FIA. Se você se aventurar a dar uma opinião sobre isso em público, a situação escalona muito.

Então, Herbert foi retirado porque ter um perfil é fundamentalmente incompatível com a atuação como comissário? Se for esse o caso, temos um problema, já que ex-pilotos têm um perfil.

E se você vasculhar as gavetas do histórico dessa questão, ex-pilotos foram procurados e recrutados como comissários porque os pilotos contemporâneos exigiam isso: somente eles, segundo o raciocínio, entendiam adequadamente a intrincada dinâmica das corridas.

Antonio Liuzzi, da FIA, e Carlos Sainz no grid

Ou a questão real é que um funcionário que expressa sua opinião pessoal em um site de apostas não é uma boa imagem para a FIA?

Se for esse o caso, sugiro respeitosamente que esse assunto deveria ter sido abordado antes - digamos, por volta do final de outubro passado - e cortado pela raiz, em vez de se tornar o ponto focal de uma semana de poucas notícias no final de janeiro.

Porque as questões fundamentais que envolvem os muitos papeis de Herbert não mudaram entre aquela época e agora.

Em qualquer momento durante o período intermediário, teria sido simples comunicar diretrizes sensatas sobre qual trabalho remunerado é considerado incompatível com a administração voluntária.

Eu sei, é claro, que o presidente estava ocupado brincando de "correr o holerite" com vários funcionários pagos antes do final da última temporada, então talvez essa tenha sido a causa do atraso.

Atualmente, a arbitragem na F1 está em um limbo. Embora a FIA esteja tomando medidas para profissionalizar os dirigentes e a Associação de Pilotos de GPs queira que o painel de dirigentes seja composto por profissionais remunerados, os dois órgãos estão em desacordo sobre quem deve abrir seus bolsos para esse luxo.

Enquanto isso, uma verdade fundamental parece não ser reconhecida: A administração de eventos é agora objeto de tantos sentimentos tóxicos que a maioria das pessoas sensatas não faria isso mesmo que fosse paga.

Talvez devêssemos pedir voluntários? Ah...

