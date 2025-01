F1: McLaren tem problemas com clima durante testes da Pirelli

A McLaren está fazendo os primeiros testes com os pneus de Fórmula 1 da Pirelli, mas encontrou dificuldades por conta do clima extremamente frio da França. As temperaturas alcançaram menos zero em pista e a equipe não conseguiu ter bons resultados.

O time se juntou na antiga casa do GP da França com Oscar Piastri no volante, mas não conseguiu completar a programação da manhã de quarta-feira (29) devido às condições da pista, segundo o RacingNews365. Alguns pontos estavam marcando -2°C.

O australiano pilotou o MCL60, carro que a equipe usou durante a temporada de 2023. O teste tinha como objetivo o desenvolvimento dos pneus de chuva e intermediários da Pirelli para 2026.

Piastri voltou para o carro durante a tarde, conseguindo completar 120 voltas no total.

É esperado que nesta quinta-feira (30), Lando Norris esteja ao volante, participando dos mesmos testes que o companheiro de equipe. Há previsão de chuva para o circuito, mas sprinklers e caminhões-tanque de água podem ser usados se necessário.

Água foi aplicada na pista na quarta-feira (29) para garantir que o circuito estivesse molhado para testar os pneus que medem 18 polegadas de diâmetro, mas apresentam a largura e diâmetro extremo levemente reduzidos nos eixos dianteiros e traseiros.

