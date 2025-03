Após um GP da Austrália com final frustrante, Gabriel Bortoleto já está pensando nos próximos passos na Fórmula 1, em especial, no GP da China, que acontecerá no próximo fim de semana. O brasileiro destacou os ensinamentos de Melbourne e falou sobre as expectativas para o fim de semana em Xangai, que terá o formato sprint.

"A Austrália foi uma grande experiência de aprendizado para mim e estou ansioso para colocar isso em prática. O formato sprint nos verá em ação imediatamente, mas estou pronto para o desafio.”, diz o piloto.

Bortoleto também fala sobre o preparo durante a pré-temporada. “Passei muito tempo no simulador me familiarizando com Xangai e embora seja definitivamente um circuito exigente, estou animado para correr pela primeira vez. A chave será maximizar cada volta e colocar tudo junto quando for importante. Meu objetivo é estar na briga tanto na sprint quanto na corrida principal no domingo”.

O diretor Mattia Binotto também falou sobre a performance na Austrália e o que ainda precisa ser feito. “Foi definitivamente um começo encorajador para nossa campanha de 2025, mas agora nos concentramos no próximo fim de semana. O carro ainda precisa de melhorias para lutar consistentemente por pontos e é crucial para nós capitalizarmos todas as oportunidades e continuar otimizando nosso desempenho.”

“Sabemos onde estamos e onde precisamos melhorar”, finaliza o italiano.

