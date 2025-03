A atual turma de novatos da Fórmula 1 teve um 'batismo de fogo' em suas estreias (ou quase estreias), quando a chuva atingiu Melbourne, tornando um circuito que já era difícil para os novatos dominarem um desafio ainda mais complexo.

Linhas escorregadias, brita na pista e a visão antiquadas de Helmut Marko sobre o choro foram todos perigos que pelo menos um dos pilotos menos experientes da F1 teve que enfrentar.

Dos "reais" novatos que ainda não haviam dado a largada antes da Austrália, apenas um (Andrea Kimi Antonelli) sobreviveu até a bandeirada final; o segundo (Gabriel Bortoleto) se retirou no meio da corrida, e o terceiro (Isack Hadjar) abandonou na volta de formação.

É preciso ter pena de Hadjar, que havia sido impressionante até aquele momento, especialmente com o 11º lugar na classificação; em um momento agradável, o pai de Lewis Hamilton, Anthony, abraçou-o e falou algumas palavras de apoio para melhorar o humor do franco-argelino após o acidente na curva 2.

Hadjar também não deve ser muito culpado; até mesmo Carlos Sainz rodou ao passar com a traseira sobre uma linha pintada que fez ele perdesse o controle do carro, que bateu no muro.

O que isso significa é que não podemos fazer nenhuma análise significativa da estreia do piloto da Racing Bulls, a não ser o fato de que ele está 0,2 a 0,3 segundos atrás de Tsunoda no ritmo neste momento.

No entanto, há o suficiente para analisar a corrida de estreia de Antonelli, e também o suficiente para analisar a tarde de Bortoleto antes de ele ser pego pela chuva e jogar sua Sauber no muro antes da Curva 13.

Há aspectos semelhantes em ambos, pois os dois não apenas impressionaram durante o fim de semana (embora também tenham passado por pequenos momentos de infortúnio), mas também mostraram vislumbres de ritmo que ameaçaram seus companheiros de equipe mais experientes, George Russell e Nico Hulkenberg.

Bortoleto: Um adversário à altura de Hulkenberg?

Antes de seu acidente, Bortoleto estava se mostrando um adversário à altura de Hulkenberg Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Assim como Antonelli, Bortoleto já esteve em Albert Park antes, na F2, embora o brasileiro tenha passado por um fim de semana difícil durante sua campanha para a conquista do título no ano passado.

A visita deste ano marcou a primeira aparição de Bortoleto na lista de inscritos da F1, sem nunca ter participado de uma sessão de treinos antes de sua estreia.

E, se considerarmos os milhares de quilômetros de TPC (testes de carros anteriores) que os pilotos como Antonelli, Jack Doohan e outros receberam, em comparação com a experiência relativamente escassa de Bortoleto com as máquinas da F1, o paulista é visto de forma ainda mais favorável.

Dadas as deficiências evidentes do carro C45, mesmo que o carro esteja em muito melhor forma em comparação com o do ano passado, já que a equipe já ultrapassou seu total de pontos de 2024, Bortoleto impressionou com sua compostura na classificação, eliminando Antonelli no Q1.

Ele cometeu um erro em sua última volta no Q2, o que o impediu de melhorar sua 15ª posição no grid; Bortoleto acelerou demais na curva 4 e saiu da pista - ou, como ele disse, estava "andando de skate" na zebra de saída e perdeu tempo. Se ele tivesse repetido sua volta no Q1, teria pelo menos se classificado em 14º.

Superar Hulkenberg, que geralmente é considerado um dos melhores pilotos em um sábado, não é um feito fácil. O que é mais impressionante é quando você sobrepõe os tempos de volta da dupla no stint intermediário de abertura. Em resumo, o ritmo de corrida deles foi incrivelmente próximo.

Há uma sobreposição significativamente maior no gráfico de volta por volta dos pilotos da Sauber do que no dos dois pilotos da Mercedes; nenhum dos pilotos foi mais rápido do que o outro por mais de três voltas consecutivas.

Supondo que saibamos onde Hulkenberg se encontra como piloto, um piloto que talvez tenha sido considerado um dos 10 melhores desempenhos em 2024, já que garantiu bons pontos para a Haas, podemos supor que Bortoleto é um piloto muito rápido e se aclimatou bem às exigências da F1.

A principal diferença entre eles - entre a experiência e a juventude - foi (afirmando o óbvio aqui) o fato de Bortoleto ter se acidentado na corrida e Hulkenberg não. Embora Hulkenberg tenha o mesmo nível de experiência que Bortoleto na condução do C45, a experiência em corridas úmidas e molhadas na F1 oferece algo mais em que se apoiar.

Considere que Hulkenberg tem uma ideia pré-existente de como o carro de F1 vai reagir em determinadas circunstâncias e os reflexos para lidar com essas situações; Bortoleto ainda não tem esse repertório.

Se ele continuar a provar seu valor contra Hulkenberg e impressionar ainda mais, ele chegará lá. O diretor técnico James Key ficou "extremamente impressionado" com o fim de semana do piloto novato, e não há razão para que ele não possa se tornar a grande esperança do Brasil para o futuro.

Antonelli: Diamante bruto?

Antonelli foi a grande estrela entre os novatos no dia da corrida Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Há duas maneiras de analisar a corrida de estreia de Antonelli na Austrália: extrapolando o resultado do quarto lugar e considerando-o digno de exaltação, ou a partir do excesso de esforço na classificação que levou à sua eliminação na Q1 e a um giro na curva 4 que quase o tirou da corrida.

A verdade, como sempre, está entre os dois pontos de vista. Capturar o quarto lugar (depois que a penalidade aplicada injustamente por um unsafe release foi sensatamente cancelada) na estreia, especialmente nas condições úmidas e secas do Albert Park, foi um resultado absolutamente louvável.

Ao mesmo tempo, os danos ao bib que culminaram com sua eliminação na fase inicial da classificação - nas mãos de Bortoleto, nada menos que isso - foram inteiramente causados por ele. Sem isso, ele teria chegado facilmente ao Q3 e teria se poupado de um esforço de recuperação no domingo.

E, embora sua pilotagem tenha sido muito boa em condições complicadas e represente um excelente ponto de partida para basear sua carreira na F1, o giro na volta 16 ameaçou desfazer sua ultrapassagem na volta 14 sobre Hulkenberg.

Antonelli se recuperou rapidamente e ultrapassou o piloto da Sauber na 17ª volta pela segunda vez. Terminar em quarto lugar foi uma prova da capacidade de Antonelli de manter o carro na pista à medida que as condições pioravam, mas também se deveu muito ao momento de sua parada para os intermediários.

Dito isso, a verdadeira referência da estreia de Antonelli está em sua comparação com Russell. Agora em sua sétima temporada, o britânico demonstrou ser páreo para um heptacampeão e um piloto cujo talento ultrapassa as "meras" três corridas que venceu na F1 até agora. À parte os elogios, igualar Russell garantiria que qualquer piloto merecesse ser considerado entre os melhores da categoria.

Há fatores atenuantes, já que Antonelli passou boa parte da bandeira verde correndo atrás de outros carros, mesmo que estivessem a poucos segundos de distância; Russell, por sua vez, quase não foi afetado pelo ar sujo dos dois McLarens e de Verstappen.

Para fins de comparação, vamos sobrepor seus tempos de volta de corrida a partir da primeira sessão com pneus intermediários, antes do ponto de troca de pneus slick imposto pela batida de Fernando Alonso na volta 32.

Os tempos de volta de corrida comparáveis de Antonelli e Russell Foto de: Autosport

As voltas iniciais do stint de Antonelli nos intermediários sobrepostas às de Russell demonstram o efeito do tráfego; o jovem italiano ficou preso atrás de Hulkenberg nas voltas iniciais e a um segundo do alemão; portanto, a flutuação nos tempos depende das voltas do piloto da Sauber ou do efeito do ar sujo.

Assim, as voltas mais comparáveis às de Russell são limitadas - mas todas as voltas em que os dois estão incrivelmente próximos foram registradas quando Antonelli correu com ar limpo.

Depois do giro da volta 16 e da segunda ultrapassagem sobre Hulkenberg, Antonelli fez uma série de voltas que não apenas se aproximaram do ritmo de Russell, mas o ultrapassaram brevemente.

Isso precisa ser um pouco contextualizado, e havia mais motivos para o jovem de 18 anos se esforçar enquanto perseguia Lance Stroll. Russell estava sozinho e não tinha muitos motivos para se preocupar em perseguir Verstappen.

Stroll foi ultrapassado rapidamente na 22ª volta, conforme observado no gráfico acima. Em seguida, Antonelli voltou a se igualar ao ritmo geral de Russell, embora um pouco abaixo, antes que os tempos de volta começassem a aumentar novamente quando ele começou a pegar o ar sujo de Fernando Alonso.

A queda nas voltas 26, 27 e 28 é explicada pelo fato de Antonelli ter chegado a um segundo, mas seu ritmo melhorou quando ele ficou mais de um segundo atrás e teve de lidar com menos pressão do espanhol.

Há momentos em que Antonelli pode legitimamente se igualar a Russell em termos de ritmo e, em seus treinos de pneus duros no TL2, o jovem italiano demonstrou isso desde o início. Em sua primeira corrida, ele já mostrou que tem uma base impressionante para trabalhar e, enquanto a Mercedes o mantiver com 'pés no chão', ele continuará a melhorar ainda mais.

Como Antonelli nunca correu em Xangai antes, temos a oportunidade de observar a rapidez com que ele se familiariza com o trajeto fora dos ambientes seguros do simulador e como ele se adapta a Russell em condições secas. Primeiro, ele precisa começar com uma classificação sem erros.

A ressalva a tudo o que foi dito acima é que esta é apenas uma corrida; nenhum cientista ou estatístico se atreveria a prever uma tendência com base em um conjunto de amostras de uma corrida.

O que podemos ver é que temos dois pilotos que se adaptaram bem à F1, apesar de seus níveis de preparação muito diferentes em 2024. É um começo encorajador para ambos os pilotos, mesmo com uma série de incidentes.

Eles foram impecáveis? Absolutamente não - mas quem esperaria isso de um novato?

SHOW de MÁRQUEZ na Argentina! E AGORA, PECCO? Tudo do GP BRASIL direto de Goiânia! Com Celso Miranda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

SHOW de MÁRQUEZ na Argentina! E AGORA, PECCO? Tudo do GP BRASIL direto de Goiânia! Com Celso Miranda

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!