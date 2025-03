F1: Bortoleto confessa que prefere bater a ficar em último

A primeira corrida de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 não terminou exatamente como o brasileiro gostaria, com uma batida na volta 47 em uma corrida marcada pela chuva. Antes do acidente, o piloto da Sauber chegou a ser penalizado em cinco segundos devido ao unsafe release (liberação insegura) nos boxes e, tentando recuperar o tempo perdido com o safety car, forçou ao máximo e acabou rodando.

Após a corrida, Bortoleto assumiu o erro e afirmou que “prefiro bater de que ficar dando voltas como passageiro e terminar em último. Prefiro levar o carro ao limite e dar meu melhor”.

O brasileiro conseguiu classificar-se à frente de Nico Hulkenberg e, durante a corrida, manteve um ritmo semelhante ao de seu companheiro. No entanto, Bortoleto teve problemas com o freio durante toda a prova, os quais a equipe reconheceu e tentou consertar, orientando-o a mudar as configurações durante a prova. Apesar da batida, Bortoleto mostrou-se animado para o futuro e destacou os aprendizados da Austrália.

“Não tenho orgulho de cometer meus erros, mas não é que eu vá ficar aqui chorando por isso. Temos boa velocidade e qualidade na corrida foi boa. Estou ansioso para a China agora. Tiramos alguns pontos positivos deste fim de semana e aprendemos com os negativos”, concluiu.

