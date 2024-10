Valtteri Bottas, atual piloto da Sauber e no páreo para a vaga da equipe suíça para 2025, junto de Gabriel Bortoleto e Mick Schumacher, admitiu que há um risco de que fique de fora da Fórmula 1 na próxima temporada.

O piloto finlandês, na quinta-feira de atendimento à imprensa do GP dos EUA, identificou o perigo da indecisão da Sauber: "Na situação em que estou agora, com apenas uma vaga disponível, é claro que há um risco, então, sim".

"E eu adoro a Fórmula 1 e quero correr na F1. Então, naturalmente, é uma situação um pouco estranha, mas, você sabe, é onde estamos".

Bottas afirmou que esperava que a situação já estaria resolvida antes da corrida no Texas, mas ainda aguarda: "Sim, acho que mencionei que esperava que [até] Austin fosse resolvido, mas, sim, ainda estou esperando as decisões finais".

"E acho que essa pergunta cabe mais ao Mattia responder do que a mim", disse, jogando a responsabilidade no chefe de equipe da Sauber, Mattia Binotto. "No momento, recebi a mensagem de que não há nada que eu possa fazer. Não está em minhas mãos. Então, é claro, estou tentando fazer o melhor que posso nesta semana e espero que isso melhore as coisas. Mas é onde estamos".

No entanto, o ex-Mercedes contou que mantém contato com Binotto e está positivo para vaga no próximo ano: "Sim, acho que sim, temos entrado em contato semanalmente. E, sim, sei quais são os termos que estou aceitando, e estou basicamente esperando o sinal verde. Então..."

"E, sim, tive muito tempo para pensar em coisas diferentes, mas, ainda assim, sou sempre positivo. Vou me manter positivo. Porque eu realmente... Sinto e acredito que eu deveria estar naquele lugar, sinto que seria o melhor para os interesses da equipe".

"Então, é por isso que estou sendo positivo. E, como eu disse, não há muito mais que eu possa fazer agora, além de... além do desempenho na pista e do trabalho duro com a equipe".

Bottas demonstrou ansiedade sobre a indecisão e o prazo estipulado à ele anteriormente, principalmente para tentar vagas em outra categorias ou até dentro da F1.

"Bem, há um mês, foi o mais rápido possível. Então não. Quero dizer, é claro que, do meu lado, eventualmente haverá um prazo também, porque mesmo assim, olhando para fora da Fórmula 1 ou para outras funções na F1, você sabe, logo é natal, e então... quando chega o natal, não há muita disponibilidade em lugar nenhum. Então, sim... Então, sim, espero que em breve".

"Eu não quero a manchete "Bottas frustrado", você sabe [risos]. Então, isso é... é um trabalho árduo, mas é difícil, e é o nome do jogo nesse esporte. Se você não tem o carro, é muito difícil mostrar o que você pode fazer".

Valtteri também afirmou estar otimista, mesmo com a falta de definição sobre a vaga e sobre a cobrança por melhores resultados: "E também, para as pessoas que tomam decisões em uma grande empresa, elas tendem a olhar para os resultados, etc. Então, sim, no momento não é fácil brilhar, digamos, mas sim, só preciso confiar no Mattia. Ele sabe o que vai conseguir de mim. Então, só preciso confiar nisso, que ele sabe".

"Estou otimista. Sempre foi assim, mas, sim... mas até a caneta chegar ao papel, não dá para ficar muito confiante, mas, sinceramente, ainda estou otimista. Então, sim, é uma pena que isso seja um pouco pesado, mas não há muito que eu possa fazer".

Sobre a concorrência, principalmente de jovens pilotos como Mick Schumacher e Bortoleto, afirmou que a disputa de experiência contra juventude é a pauta central: "Sim, é claro que eles têm opções, mas, sim, no final, isso vai se resumir a experiência versus juventude - então, e ainda assim, eles têm todo o tempo do mundo, a menos que eu, em algum momento, precise estabelecer um prazo rígido. Então, sim".

