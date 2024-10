A Red Bull admitiu que existe um 'truque' para alterar a altura do 'babador' dianteiro, mas insiste que ele não pode ser usado enquanto seu carro de Fórmula 1 estiver montado.

As especulações sobre a possibilidade de uma equipe explorar uma forma de elevar e baixar a altura do seu 'T-tray' surgiram às vésperas do GP dos Estados Unidos, quando a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) revelou que está impondo uma restrição sobre o assunto.

O órgão regulador disse que, após as preocupações expressas pelas equipes sobre a possível exploração por uma rival das regras do parque fechado para ajustar a altura do carro entre a classificação e a corrida, novos procedimentos foram introduzidos a partir do fim de semana em Austin.

Uma maneira de fazer isso é por meio da instalação de selos em dispositivos que podem ser ajustados para alterar a altura de rodagem do 'babador' dianteiro de modo a garantir que eles não possam ser movidos. Antes do início das atividades em Austin neste fim de semana, ficou claro que o foco da questão girava em torno da Red Bull.

Fontes sugerem que as equipes foram alertadas no GP de Singapura sobre a especulação de que a escuderia de Milton Keynes tinha uma maneira de ajustar a altura do 'babador' dianteiro por meio de uma mudança nas configurações de um componente em uma área acessível a partir do cockpit.

Isso foi descoberto pelo fato de a Red Bull ter que publicar os detalhes do projeto desse elemento nos servidores da FIA, como parte dos regulamentos que envolvem peças de 'código aberto'. Sugeriu-se que esse dispositivo tinha uma série de configurações que poderiam ser ajustadas por um mecânico para ajudar a alterar a altura do carro.

A execução dessa ação seria permitida durante os treinos, portanto, o componente em si não está fora dos regulamentos, mas é ilegal que as alterações sejam feitas em condições do parque fechado -- o parc fermé começa pré-classificação e dura até o final da corrida.

Entende-se que houve discussões entre as equipes preocupadas com o assunto e a FIA durante o fim de semana de Singapura. Após essas conversas, a entidade reguladora conversou com a Red Bull antes da corrida para garantir que ela não estava fazendo nada de errado. Em pronunciamento nesta semana, a FIA disse que não havia evidências de que a equipe de Milton Keynes tenha de fato ajustado o dispositivo com o carro em condições de parc ferme.

No entanto, a partir de agora, o monitoramento desse aspecto do carro será intensificado para garantir que essa seja uma área em que ninguém possa trabalhar fora das normas. A Red Bull negou ter feito qualquer coisa imprópria e insiste que o dispositivo não pode ser alterado depois que o carro é montado.

Um representante sênior da equipe disse: "Sim, ele existe, embora seja inacessível quando o carro está totalmente montado e pronto para correr. Nas inúmeras correspondências que mantemos com a FIA, isso veio à tona e concordamos com um plano para o futuro."

A controvérsia sobre o ajuste da altura do carro vem antes do que será uma intensa batalha entre a Red Bull e a McLaren pelo título da F1. Ambas as equipes estão atentas ao que suas rivais estão fazendo, sendo que o esquadrão de Woking foi recentemente alvo de uma investigação sobre a flexibilidade de sua asa traseira.

