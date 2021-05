Apesar de ter sido o mais rápido da sexta-feira, muitos não acreditavam que Valtteri Bottas teria condições de lutar pela pole position para o GP de Portugal de Fórmula 1. Mas o finlandês superou as dúvidas e um problema em seu carro antes do início da sessão para garantir sua 17º pole na carreira, batendo o companheiro de equipe, Lewis Hamilton por apenas 0s007.

Antes do início da classificação, a movimentação era grande nos boxes da Mercedes, porque o carro de Bottas precisou passar por uma troca de um dos sensores do câmbio, mas conseguiu participar da sessão tranquilamente.

Enquanto muitos apostavam em uma pole de Hamilton, que seria a 100º, já que o heptacampeão fez um tempo voador no Q2 de pneus médios, o melhor do final de semana, foi Bottas quem terminou à frente no Q3, com uma margem mínima para o companheiro de Mercedes.

Segundo Bottas, a pole é uma injeção de ânimo após um GP da Emilia Romagna apático.

"Sim, é uma boa sensação estar na pole. Faz um tempo. Foi bom ter uma boa classificação, que foi um ponto fraco meu nas duas primeiras corridas, com dificuldades em fazer os pneus funcionarem. Mas neste final de semana demos o nosso melhor e é bom ver a recompensa, me colocando em uma boa posição para amanhã".

Bottas explicou ainda a decisão da Mercedes de colocar pneus médios nele e Hamilton para a última saída, o que chamou a atenção de muitos.

"O final de semana todo não foi dos melhores com os macios, a sensação dos médios era melhor e, assim como no ano passado, colocamos o médio para o fim da classificação. Lá funcionou, mas agora o vento aumentou no fim e não consegui acertar a temperatura".

"Estou feliz que mesmo assim tivemos bons resultados e amanhã saímos de médio. Acho que é bom, porque abre as oportunidades, podemos ir o máximo possível no primeiro stint".

Sobre o domingo, o plano é único: "Precisamos focar na largada e ir a partir daí, mas vocês sabem qual é o plano".

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão no domingo para o GP de Portugal. A terceira etapa da temporada 2021 terá largada às 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

