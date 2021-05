Max Verstappen, um dos favoritos ao título de 2021, terminou em terceiro na classificação para o GP de Portugal de Fórmula 1, realizada neste sábado (01). É a segunda vez seguida que o holandês largará dessa posição, após o mesmo resultado no GP da Emilia-Romagna.

O piloto da Red Bull ficou atrás das duas Mercedes, com Valtteri Bottas cravando a pole e Lewis Hamilton, rival direto de Max no campeonato, no segundo posto. Para ele, a falta de aderência e o trânsito no último setor o impediram de melhorar seu tempo.

"A primeira volta no Q3 foi decente, mas saí um pouco da pista na Curva 4. Estava bastante confiante de que poderíamos fazer outra volta rápida, só que o último setor tinha um carro na frente nas últimas curvas e isso só atrapalha. Especialmente com a baixa aderência que já temos e o vento forte aqui. Me custou muito tempo de volta."

Questionado sobre a disputa com as Mercedes, Verstappen disse: "A posição de largada não é a ideal, mas vamos tentar lutar contra eles amanhã na corrida, ver o que podemos fazer. Espero que tudo se estabilize um pouco mais, porque até agora não tem sido muito divertido dirigir aqui."

