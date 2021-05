Após um TL3 em que Max Verstappen terminou na ponta, a Fórmula 1 voltou à pista de Portimão para definir o grid de largada para o GP de Portugal deste domingo. E em uma sessão com algumas surpresas, como a eliminação de Daniel Ricciardo no Q1 e a boa performance de Sebastian Vettel, a pole ficou com Valtteri Bottas, superando Lewis Hamilton por 0s007.

Até aqui no final de semana, três nomes se colocaram na luta pela pole position: Valtteri Bottas, que liderou o TL1 e foi o mais rápido da sexta, Lewis Hamilton, que terminou o TL2 na ponta e Max Verstappen, que deu as cartas no TL3 com o melhor tempo do final de semana até aqui.

Um assunto que tem chamado a atenção em Portugal, assim como nas etapas anteriores, é o limite de pista. Neste final de semana, a direção de prova observa os pilotos em cinco pontos: curvas 1, 4, 5, 14 e 15. Entre os três treinos livres, foram 88 voltas canceladas, sendo 35 no TL1, 30 no TL2 e 23 no TL3.

E antes do início da classificação, uma preocupação para a Mercedes, com o carro de Bottas apresentando um problema de sensor do câmbio, que precisou ser trocado às pressas. Mas o finlandês conseguiu entrar na pista sem problemas.

Q1

Diferente de classificações anteriores, vários pilotos foram à pista assim que a regressiva foi iniciada, não apenas os das equipes de fundo de grid. Nos primeiros minutos, o combo de pista escorregadia e vento forte deixaram os tempos mais altos do que os feitos pela manhã, com a melhor volta do final de semana até aqui sendo o 01min18s489 de Verstappen no TL3.

Em sua primeira volta rápida, Hamilton chegou a marcar um bom tempo, na casa de 01min18s7, que o colocaria na ponta, mas teve o tempo deletado por exceder os limites de pista. Posteriormente, fez uma volta que o colocou em quinto, a 0s3 de Bottas, que estava na ponta.

A seis minutos do fim do Q1, Pérez causou uma rápida bandeira amarela ao perder o controle de sua Red Bull, indo parar na caixa de brita. O mexicano conseguiu sair e voltar aos boxes sem maiores problemas.

No final do Q1, Valtteri Bottas terminou com o melhor tempo: 01min18s722, 0s072 a frente de Lando Norris e com Hamilton em terceiro, a 0s135 do companheiro de Mercedes. Completaram o top 10: Ocon, Sainz, Pérez, Leclerc, Vettel, Giovinazzi e Gasly, enquanto Verstappen foi o 11º.

Já os eliminados foram Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Rapidamente os pilotos foram à pista e a grande maioria estava de pneus médios, exceto Norris, Vettel, Gasly e Tsunoda, que saíram com os compostos macios. E, logo de cara, Hamilton marcou o melhor tempo do final de semana, 01min17s968, colocando 0s490 em Bottas e 0s682 em Verstappen, em quinto, após a primeira rodada de voltas.

No final, o 01min17s968 de Hamilton não foi desafiado pelo resto do Q2, e o heptacampeão terminou na ponta, com Bottas em segundo, Norris em terceiro. Fecharam os dez classificados ao Q3: Ocon, Verstappen, Leclerc, Sainz, Pérez, Vettel e Gasly. Foram eliminados: Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen.

Entre os dez primeiros, cinco largarão de pneus médios amanhã: Hamilton, Bottas, Verstappen, Pérez e Leclerc. Os demais sairão de macios.

Q3

Após a primeira rodada de voltas dos pilotos, Bottas ocupava a ponta com 01min18s348, apenas 0s007 a frente de Hamilton em segundo e Pérez em terceiro. Verstappen havia feito um tempo que lhe daria a primeira posição, mas acabou deletado por exceder os limites na curva quatro.

No final, Hamilton e Bottas ousaram e saíram de médios, enquanto Verstappen colocou um conjunto novo de macios. A pole ficou com Valtteri Bottas, com o mesmo tempo da primeira saída, tendo Lewis Hamilton ao seu lado. Completam o top 10 Verstappen, Pérez, Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, Gasly e Vettel.

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão no domingo para o GP de Portugal. A terceira etapa da temporada 2021 terá largada às 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

E assim que acabar a prova, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar mais uma edição do Pódio! Nossa equipe, junto dos convidados Felipe Motta, Rico Penteado e Thiago Alves, farão uma análise completa do GP. Não perca!

F1 AO VIVO: DESTAQUES do treino classificatório para o GP de Portugal de F1| Q4

