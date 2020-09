F1: Bottas diz que “há mais por vir” no fim de semana da Rússia

Valtteri Bottas disse que há "mais por vir", mesmo deppis de dominar os treinos desta sexta-feira na Rússia. O finlandês superou Lewis Hamilton em 0s267 no TL2, depois de muitos pilotos cometerem erros na pista de Sochi.

"Na verdade, ainda não acertei todos os setores na minha volta mais rápida. Portanto, definitivamente ainda há mais por vir", disse Bottas.

“Na verdade, as condições eram bastante complicadas hoje. E é por isso que vimos muitas pessoas cometendo erros.”

"Parecia que, especialmente com pouco combustível, eu estava sempre lutando um pouco com a traseira.”

"Então, isso é algo para dar uma olhada. Era mais um estilo de direção de rali do que de F1. Não tenho certeza se era o caminho mais rápido.”

"Como eu disse antes, ainda há muito tempo sobre a mesa e também com relação à configuração, eu acho. O setor um, setor dois são bons, na verdade. Mas o setor três, um pouco nervoso demais, e se pudermos corrigir isso, tenho certeza de que há mais tempo."

Hamilton também espera encontrar tempo no carro no sábado, embora curiosamente tenha ficado satisfeito com seu desempenho no setor três, enquanto Bottas se sentiu mais confortável com os dois primeiros.

Hamilton sentiu que faltou velocidade geral e vários erros prejudicaram seu progresso.

"Não me senti particularmente rápido hoje", disse o campeão mundial. “Não começou muito bem. O primeiro treino foi muito ruim, eu travei os pneus na curva 1 com o pneu macio, depois saí com o pneu duro e destruí completamente os pneus. Então foi uma porcaria.”

"E assim, no segundo treino começou muito melhor. Só um pouco pior no primeiro e no segundo setores, mas o último foi bom. Então, ainda não juntei tudo, mas é um trabalho em andamento. Há apenas algumas coisas que preciso melhorar, do lado da direção, e depois apenas em termos de configuração.”

"É como dar um passo à frente de cada vez. Se obviamente você não der nenhum passo à frente no primeiro treino, você está começando de trás no segundo.”

"Mas, mesmo assim, acho que o carro está se saindo muito bem. Tenho muito trabalho a fazer esta noite, mas não é nada novo."

Dado que ele não estava totalmente feliz, Hamilton ficou surpreso com a diferença para o resto do pelotão, liderado por Daniel Ricciardo da Renault.

"Quero dizer, mesmo para nós, não parece muito bom lá fora, para ser honesto. A aderência é muito fraca.”

"E sim, fiquei surpreso ao ver essa diferença. Deve ser ainda pior para os que estão atrás. A pista vai ficar mais firme e as coisas podem mudar amanhã."

