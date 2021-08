A Mercedes mantém o mistério sobre quem será o companheiro de Lewis Hamilton na temporada 2022 da Fórmula 1. E enquanto ainda não sabemos se a vaga ficará com Valtteri Bottas ou George Russell, o finlandês voltou a afirmar que conta com um importante apoio à sua permanência: Hamilton.

Recentemente, Toto Wolff anunciou que a decisão sobre o segundo piloto da Mercedes não será feita nas próximas semanas. Caso o veredito seja favorável à Russell, o finlandês terá ainda algumas opções disponíveis no grid: Williams e Alfa Romeo.

Bottas não revela com quem já chegou a discutir a possibilidade de uma contratação para 2022 mas, em entrevista ao canal finlandês MTV Sports, falou sobre o apoio de Hamilton pela sua permanência na Mercedes.

"Não posso dizer o que está acontecendo agora, mas há discussões em andamento para encontrar a melhor opção para 2022".

"Lewis me disse muito claramente que gostaria que eu ficasse com a equipe. Juntos, podemos fazer grandes coisas. Mas os pilotos não têm uma grande influência sobre isso. Há muita coisa por trás, que é responsável por essas decisões".

Bottas vive um ano de altos e baixos na F1, mas vem conquistando pódios com regularidade. Já são seis em 2021, sendo cinco terceiros lugares e um segundo na Áustria. No momento, está em quarto no Mundial de Pilotos, com 108 pontos, cinco atrás de Lando Norris em terceiro e quatro à frente de Sergio Pérez. Já Hamilton lidera, com 195.

F1: Conheça a INCRÍVEL história da PRISÃO de MIKA HAKKINEN horas antes do GP da Grã-Bretanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #124 – Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: