A Fórmula 1 se aproxima da chegada da temporada de 2022, que entregará uma das maiores revoluções técnicas da categoria em anos. E um dos objetivos da Liberty Media com as mudanças drásticas é reduzir a discrepância entre as equipes. Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri, espera que, com isso, a categoria passe a ter uma competitividade similar à vista na MotoGP.

Com o novo carro, o objetivo é criar corridas mais próximas e interessantes para o público, com mais disputas na pista. O francês da AlphaTauri defende essa proposta da F1.

"Acredito que, com as novas regras, realmente poderemos atingir esse objetivo, semelhante ao que vemos na MotoGP, por exemplo. Acho uma categoria incrível porque lá temos seis marcas lutando entre si".

No grid atual da MotoGP, temos seis montadoras, sendo que quatro já ganharam corridas na temporada 2021 até aqui: Yamaha, KTM, Ducati e Honda. Apenas a atual campeã Suzuki e a italiana Aprilia ainda não chegaram ao lugar mais alto do pódio.

"Todos têm chance de ganhar uma corrida durante a temporada, porque as performances são equilibradas, muito próximas. Espero que a F1 fique parecida, com todos tendo a oportunidade de lutar pela vitória e, ao mesmo tempo, criar corridas menos previsíveis".

Mas Gasly mantém os pés no chão, acreditando que essas mudanças não virão da noite para o dia, já que as equipes de ponta têm uma capacidade maior de investir nesse começo de nova era.

"Há equipes que acumulam recursos financeiros significativos ao longo dos anos, entre outras coisas".

"A experiência delas está claramente acima das menores e será difícil alcançá-los por conta disso. Mesmo assim, acredito que a F1 escolheu a direção certa para reduzir essa diferença".

"Se isso realmente acontecer, haverá chances melhores de resultados e os do meio poderão brigar pelo pódio com maior frequência".

