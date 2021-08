Apesar de abandonar a Fórmula 1 em 2022, a Honda não se desligará completamente da categoria. Além de passar a tecnologia de fabricação de seus motores para a Red Bull, equipe para qual fornece a unidade de potência, a montadora também diz ter possibilidade de patrocinar a equipe austríaca e não descarta uma volta no futuro.

O chefe da marca, Masaya Nagai, declarou à edição japonesa do Motorsport.com que manterão o apoio à escuderia nesse período de transição e que querem garantir que eles estejam preparados o quanto antes para o desenvolvimento próprio.

As conversas com a Red Bull sobre como exatamente faremos a transferência de tecnologia ainda não foram concluídas", disse Nagai. "Ainda não determinamos em que medida passaremos nosso know-how no campo de motores e como os apoiaremos durante o período de transição. Em qualquer caso, faremos tudo o que pudermos para garantir que a equipe esteja pronta para competir como um motor Red Bull."

O chefe da Honda também comentou sobre a presença da montadora nos próximos anos: "Não seremos mais um fornecedor de motores, então nossa logo não será vista por todos os lugares. Talvez como patrocinador, mas ainda não decidimos."

"A fonte de energia mudará e a maneira de correr também pode mudar, por causa do desenvolvimento de CO2 neutro. Se isso encaixar conosco, podemos considerar voltar, mas, por enquanto, não existe essa hipótese", concluiu.

