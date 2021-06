Valtteri Bottas foi um dos destaques da sexta-feira da Fórmula 1 no Red Bull Ring, protagonizando um momento inusitado durante o TL2 para o GP da Estíria, quando rodou dentro do pitlane, logo após fazer sua parada. E, por isso, o finlandês recebeu uma punição de três posições para o grid de largada do domingo.

O momento aconteceu na segunda metade da sessão, quando os pilotos já faziam suas simulações de corrida. Bottas entrou nos boxes para trocar de pneus e assim que saiu perdeu o controle da Mercedes e rodou, parando próximo aos mecânicos da McLaren, que acompanharam o incidente sem entender o que havia acontecido.

A McLaren rapidamente reclamou à FIA sobre o incidente, chamando de "ridículo". A direção de prova imediatamente colocou o caso sob investigação, que foi realizada após a sessão. Bottas e a direção da Mercedes foi convocada perante os comissários, que analisavam uma possível "condução perigosa no pitlane".

O relatório divulgado pelos comissários considerou Bottas culpado de quebrar o Artigo 27.4 do Regulamento Desportivo da F1, rendendo ao finlandês uma punição de três posições no grid de largada e dois pontos na superlicença.

"Quando Bottas saiu de sua posição de pitstop designada, ele perdeu o controle do carro quando entrou na linha rápida", disseram os comissários no boletim da FIA. "Ele perdeu o controle do carro, rodou e parou próximo aos pits da McLaren".

"Durante a audiência, Bottas disse que, no passado, eles vinham perdendo tempo na saída dos pits. Então, tentaram algo novo, que seria sair em segunda marcha. Como resultado, a roda rodou mais do que o esperado, criando um resultado inesperado. Portanto, ele não teve como controlar o carro corretamente".

"Isso foi considerado como uma pilotagem potencialmente perigosa, principalmente porque haviam funcionários no pit lane".

A notícia impacta Bottas, que esperava ter bons resultados na Áustria após um início ruim de temporada, sem conseguir terminar acima do terceiro lugar. No momento ele é o quinto no Mundial de Pilotos, com menos da metade dos pontos de Lewis Hamilton.

Após o TL2, Bottas explicou que a Mercedes tinha que "tentar algo diferente" na saída dos boxes, o que causou a rodada, mas não esperava ser punido.

"Ficaria surpreso se tivesse. É um erro normal, acontece. Tenho certeza de que eles querem saber o que aconteceu".

