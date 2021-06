Max Verstappen liderou os dois treinos livres de sexta-feira do fim de semana do GP da Estíria de Fórmula 1, enquanto Sergio Pérez foi 9º no primeiro e 13º no segundo. A Red Bull chega à Áustria com o objetivo de manter a sequência de vitórias que conquistou desde Mônaco. O rival do holandês pelo campeonato, Lewis Hamilton, já disse que será "muito complicado ganhar deles".

Apesar da preocupação do britânico, ele anotaria a volta mais rápida da segunda sessão se não tivesse ultrapassado os limites da pista. Por isso, os pilotos mantêm os pés no chão sobre o favoritismo para os treinos classificatórios.

"Claramente será equilibrado", disse Verstappen. "Se já foi possível ver isso no TL2, então estou certo que para a qualificação também teremos uma disputa muito apertada."

"No segundo treino, Lewis foi mais rápido, mas seu tempo de volta foi excluído, então parece um pouco diferente do que os resultados mostram. Creio que, no geral, tem sido muito bom para nós. Temos apenas algumas coisas para analisar, mas estou muito feliz com a condição do carro no momento", acrescentou o líder do campeonato de pilotos.

Checo em adaptação

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, venceu o GP do Azerbaijão e arrancou um pódio nos momentos finais da etapa da França, mas no início das atividades da Áustria, ficou no meio do pelotão.

Há potencial, estou apenas explorando o carro", reforçou o piloto. "Tentando aprender com os ajustes de configuração como de costume e me adaptando. Nada muito importante, digamos.

"Não estou preocupado. Obviamente, encontrar alguns décimos faz uma grande diferença. Espero que amanhã possamos fazer uma grande volta juntos no Q3 e garantir uma boa qualificação."

O segundo treino livre teve chuva fraca e alguns pilotos escaparam durante as simulações de corrida e classificação. Questionado sobre as condições da pista, Pérez foi claro: "Eram boas. Acho que foi melhorando à medida que avançávamos."

"Será interessante ver o que acontece durante a noite, da nossa parte, só temos que encontrar um pouco de ajuste fino. Acho que temos um bom ritmo, que parece promissor. Então, se conseguirmos encontrar alguns, estaremos na luta amanhã", concluiu.

