Lewis Hamilton disse que "cada ponto importa" na temporada de Fórmula 1 deste ano, depois de terminar com o segundo melhor tempo no treino classificatório na sexta-feira na Itália.

Valtteri Bottas conquistou nesta sexta-feira a pole position para a corrida sprint de sábado em Monza. O finlandês foi 0s096 mais rápido que seu companheiro de equipe Hamilton, que largará da segunda posição. Max Verstappen e Lando Norris formam a segunda fila.

Questionado após a classificação se a pontuação da corrida sprint pode fazer a diferença no campeonato, Hamilton disse que "cada ponto realmente importa".

"Parabéns a Valtteri, ele fez uma ótima volta, estava parecendo muito bom para nós do meu lado, até o final e ele foi mais rápido. Eu não poderia corresponder a isso, foi muito merecido", disse o britânico.

"Perdemos o campeonato por um ponto. Você sabe como é. Muitos pontos foram perdidos este ano em ambos os lados. Portanto, cada ponto realmente importa, mas as corridas sprint definitivamente podem adicionar e ajudar."

"Portanto, temos que tentar capitalizar isso", concluiu.

