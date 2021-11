F1: Bottas surpreende e crava pole no México em dobradinha da Mercedes

A 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1 já tem seu grid confirmado. Neste sábado, Valtteri Bottas surpreendeu e conquistou a pole position para a corrida deste domingo. O piloto da Mercedes cravou 1min15s875 durante o Q3. Lewis Hamilton vai largar em segundo, ficando a 0s145 de seu companheiro.

A Red Bull veio apenas na segunda fila, com Max Verstappen e Sergio Pérez.

O Treino

Q1

Nos primeiros minutos, os pilotos da Haas e Alfa Romeo 'estrearam' a pista, mas foi Charles Leclerc o primeiro entre os ponteiros a fazer volta rápida, com 1min17s991, utilizando pneus macios.

Faltando quase 10 minutos para o fim do Q1, Lance Stroll trouxe a bandeira vermelha, ao bater nas barreiras na entrada da reta principal. O canadense nada sofreu.

A sessão foi retomada 26 minutos depois, com todos voltando à pista. Sainz teve problemas de potência em sua Ferrari, mas conseguiu retomar. A dupla da Mercedes até conseguiu ficar à frente, mas foi por poucos segundos. Pérez desbancou Bottas e Verstappen, na sequência, fez 1min16s788, mais de seis décimos para o seu companheiro de equipe.

Bottas e Hamilton, nesta ordem, superaram Pérez e colocaram uma diferença mais realística atrás de Verstappen. O finlandês estava atrás 0s171 do holandês.

Já com o cronômetro zerado, Leclerc cravou 1min16s748, assumindo a ponta. Bottas superou o monegasco em seguida, 0s021 mais rápido.

Foram eliminados: Alonso, Latifi, Schumacher, Mazepin e Stroll. Com as punições de motor, o canadense efetivamente será o último do grid.

Q2

Com pneus médios, Verstappen começou na frente, com 1min16s483, à frente de Hamilton por apenas 0s016. Bottas era o terceiro e Pérez o quarto colocado no início deste trecho do treino.

De macios, Tsunoda surpreendeu e fez o terceiro melhor tempo na primeira metade do Q2.

Hamilton fez o melhor tempo do fim de semana nos minutos finais, com 1min16s474, mais veloz em apenas 0s009 sobre Verstappen.

Foram eliminados: Vettel, Raikkonen, Russell, Giovinazzi e Ocon. Com as punições, Ocon será o penúltimo no grid.

Q3

Verstappen e Pérez começaram com tudo, mas logo foram superados pela Mercedes, que teve Bottas com 1min15s875, seguido de Hamilton a 0s145. A dupla da equipe austríaca ficou logo atrás. Gasly era o 'melhor do resto' na primeira metade do Q3.

As duas Red Bulls foram para a pista primeiro, antes da dupla da Mercedes, para a decisão da pole. Pérez errou na sua tentativa e Verstappen não conseguiu melhorar, nem a dupla da Mercedes, dando a pole a Bottas, a terceira do ano.

O GP do México tem largada prevista para este domingo, às 16h, horário de Brasília.

Grid de largada

Posição Número Piloto 1 77 Valtteri Bottas 2 44 Lewis Hamilton 3 33 Max Verstappen 4 11 Sergio Perez 5 10 Pierre Gasly 6 55 Carlos Sainz Jr. 7 3 Daniel Ricciardo 8 16 Charles Leclerc 9 5 Sebastian Vettel 10 7 Kimi Raikkonen 11 99 Antonio Giovinazzi 12 14 Fernando Alonso 13 6 Nicholas Latifi 14 47 Mick Schumacher 15 9 Nikita Mazepin 16 63 George Russell 17 22 Yuki Tsunoda 18 4 Lando Norris 19 31 Esteban Ocon 20 18 Lance Stroll

F1 2021: Veja TUDO da CLASSIFICAÇÃO do GP do MÉXICO, com a análise do grid no Hermanos Rodríguez

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: