Nesta segunda-feira, o Motorsport.com chega com o RETA FINAL, cujo destaque é a possível ida de Max Verstappen para a Mercedes com a iminente saída de Adrian Newey da Red Bull.

O programa também repercute as últimas notícias da F1 antes do GP de Miami, além de receber convidados da Porsche Cup, que realizou etapa em Interlagos.

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

