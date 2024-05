Marcando o primeiro teste da temporada de 2024, o paddock da MotoGP permaneceu em Jerez para uma sessão de oito horas na segunda-feira. O piloto da VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, liderou a tabela de tempos, com o grande destaque sendo a M1 revisada da Yamaha.

Correndo em boas condições, o piloto da VR46 Ducati, Di Giannantonio, liderou o caminho com Maverick Vinales atrás dele na Aprilia de fábrica.

Franco Morbidelli, da Pramac, completou a lista dos três primeiros, ao lado do vencedor do GP da Espanha, Francesco Bagnaia, com a Ducati de fábrica, enquanto Alex Rins foi o 14º, com a Yamaha estreando sua nova M1.

Marc Marquez liderou a primeira hora de corrida após o início da sessão, às 10h, horário local, com o piloto da Gresini registrando 01min36s826. Apesar de não estarem correndo com uma Ducati de fábrica, Marquez e Gresini ainda tinham muito a testar, com a sessão de segunda-feira em Jerez sendo a primeira oportunidade para a parceria evoluir a moto com base nos comentários do oito vezes campeão mundial nas quatro primeiras rodadas.

Essa foi a marca de referência da sessão até a bandeira quadriculada, sem que ninguém a perturbasse quando a sessão chegou ao fim.

Yamaha YZR-M1 de Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Lorenza Dadderio

Vinales foi o que chegou mais perto ao testar vários itens novos, além de descobrir que a motocicleta com a qual correu no GP da Espanha tinha um problema.

O piloto da Aprilia completou 80 voltas, em comparação com as 70 de Di Giannantonio, enquanto Franco Morbidelli, da Pramac, foi um dos pilotos mais ocupados no dia de testes, em terceiro, após 82 voltas.

Bagnaia foi o quarto, atrás do rival do GP da Espanha, Márquez, em quinto, enquanto Brad Binder completou os seis primeiros da KTM, à frente de Aleix Espargaro, da Aprilia, Alex Márquez, da Gresini, Enea Bastianini, da Ducati, e Jorge Martin, da Pramac.

A Yamaha roubou a maior parte das manchetes na segunda-feira ao revelar sua moto radicalmente diferente, que apresentava - entre outras coisas - nova aerodinâmica, novo chassi, braço oscilante e configurações eletrônicas.

Alex Rins foi o 14º colocado, 0,619s abaixo do ritmo, enquanto seu companheiro de equipe Fabio Quartararo foi o 18º.

A Honda também teve um novo conceito de moto para testar na segunda-feira, com Takaaki Nakagami sendo o principal corredor da HRC, em 16º, e Joan Mir foi o melhor corredor da equipe de fábrica da Honda, em 21º.

Teste de MotoGP em Jerez - Resultados completos

Pos. Piloto Equipe Tempo/Gap Voltas 1 Fabio Di Giannantonio Equipe VR46 1'36"405 70 2 Maverick Vinales Aprilia Racing +0"087 80 3 Franco Morbidelli Pramac Racing +0"122 82 4 Pecco Bagnaia Equipe Ducati +0"184 43 5 Marc Marquez Gresini Racing +0"232 71 6 Brad Binder KTM +0"234 64 7 Aleix Espargaro Aprilia Racing +0"339 66 8 Alex Márquez Gresini Racing +0"371 73 9 Enea Bastianini Equipe Ducati +0"387 65 10 Jorge Martin Pramac Racing +0"488 71 11 Pedro Acosta Tech3 +0"488 75 12 Raul Fernandez Trackhouse Racing +0"500 66 13 Marco Bezzecchi VR46 +0"515 78 14 Alex Rins Yamaha +0"619 73 15 Miguel Oliveira Trackhouse Racing +0"658 74 16 Takaaki Nakagami LCR Honda +0"921 83 17 Jack Miller KTM +0"960 73 18 Fabio Quartararo Yamaha +1"033 84 19 Pol Espargaro KTM +1"116 68 20 Johann Zarco LCR Honda +1"251 88 21 Joan Mir Repsol Honda +1"379 62 22 Augusto Fernandez Tech3 +1"445 65 23 Luca Marini Repsol Honda +1"748 72 24 Lorenzo Savadori Aprilia +2"437 60

Acosta na vaga de Miller? Márquez cita trauma ao falar de Quartararo, Jerez: Fausto Macieira analisa

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Confira a edição #7 do Pódio Cast, com a prévia do GP da Espanha:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: