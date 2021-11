F1: Ocon também troca motor e tem punição no grid do México; veja

Piloto da Alpine na Fórmula 1, Esteban Ocon trocou sua unidade de potência e terá punição no grid de largada para o GP da Cidade do México, disputado neste fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Com isso, o francês larga do fundo da grelha neste domingo.

Com a medida, Ocon se tornou o quarto piloto de F1 a tomar uma penalidade no grid do México.

Além dele, também trocaram de unidade de potência os seguintes pilotos: Lando Norris, britânico da McLaren, Yuki Tsunoda, japonês da AlphaTauri, e Lance Stroll, canadense da Aston Martin.

George Russell, britânico da Williams, trocou seu câmbio e perde cinco posições no grid mexicano.

No caso de Ocon, a Alpine confirmou que instalou novos elementos em toda a unidade de potência do francês. Assim, a melhor posição que ele pode conseguir para a largada é o 17º lugar.

F1 2021: Saiba TUDO dos treinos livres para o GP do MÉXICO, no Hermanos Rodríguez | SEXTA-LIVRE

