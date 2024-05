Após uma semana de folga, a Fórmula 1 volta às atividades da temporada 2024 neste fim de semana com mais uma edição do GP de Miami, a sexta etapa deste ano.

Essa é a primeira passagem da categoria pelos Estados Unidos e pelo continente americano em 2024. No país, a F1 ainda corre em Austin e em Las Vegas na reta final do campeonato, em outubro e em novembro, respectivamente.

Após a última etapa, na China, Max Verstappen chegou aos 110 pontos, com quatro vitórias em cinco GPs e mais o triunfo na sprint de Xangai. Sergio Pérez é o segundo com 85, nove à frente de Charles Leclerc. Carlos Sainz é o quarto com 69 e Lando Norris completa o top 5 com 58.

Acompanhando a F1 neste fim de semana em Miami, a F1 Academy realiza a segunda etapa da temporada 2024. A categoria realiza duas provas por encontro, com 25 pontos para a vencedora de cada. Após a abertura do campeonato, em Jeddah, Abbi Pulling lidera com 44 pontos contra 33 de Maya Weug, um à frente de Doriane Pin. Representante brasileira na categoria, Aurélia Nobels é a 11ª com seis pontos.

Confira a programação do GP de Miami, sexta etapa da temporada 2024 e que contará com a presença da etapa da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP de Miami de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 17h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 13h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação GP Sábado 17h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h20 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h25 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 15h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 14h05 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

