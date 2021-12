O piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, deve ter um papel maior que o segundo piloto da Red Bull, Sergio Pérez, na decisão do título de 2021 da Fórmula 1 entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, acredita o ex-piloto e comentarista Martin Brundle.

Verstappen chega ao GP da Arábia Saudita deste fim de semana, a penúltima etapa da temporada, com oito pontos de vantagem para Hamilton após conquistar nove vitórias contra sete do rival. Essa diferença significa que o holandês tem o primeiro match point do ano, podendo ser campeão se fizer pelo menos 18 pontos a mais que o heptacampeão.

A situação em um campeonato tão apertado significa que os seus companheiros de equipe podem ser chave nessa reta final. Bottas e Pérez têm uma vitória cada na temporada, com o finlandês 13 pontos à frente na classificação.

Brundle reconhece que Bottas deve ter um papel mais importante no resultado final do campeonato, com o ex-F1 sentindo que o finlandês é capaz de chegar à frente de Verstappen, enquanto Pérez dificilmente faria o mesmo com Hamilton.

"Honestamente acho que Valtteri pode terminar à frente de Max, mais do que Sergio à frente de Lewis", disse Brundle em coletiva com veículos de imprensa, incluindo o Motorsport.com. "Então isso pode ser importante para o título. Em uma dessas duas corridas, é possível que Valtteri tire pontos de Max. E eu não vejo Sergio fazendo isso com Lewis".

"Há 88 pontos em jogo para os construtores. Então é outro título que pode acabar com qualquer um. Depende de... não sei, se a Mercedes voar e Valtteri tiver dias como Istambul e a sprint no Brasil...".

Enquanto Brundle reconhece que Verstappen e Hamilton merecem o título de 2021, ele sente que o holandês teve sua cota de azares no ano. O comentarista cita o GP do Azerbaijão, quando ele abandonou enquanto liderava com um furo no pneu, e Silverstone, quando teve o incidente com o rival.

"Acho que ambos merecem. Se você olhar para voltas lideradas, número de vitórias e tudo mais, acho que Max teve um pouco mais de azar com o pneu em Baku, o resultado do contato em Silverstone, o incidente na Hungria".

"E Lewis teve um pouco mais de sorte como em Ímola, quando chegou a estar uma volta atrás e terminou em segundo. Mas olhando para a temporada como um todo, Max teve o melhor ano até aqui, olhando para os números".

"Acho que ambos merecem, mas parece que o título é de Max para perder, seja por azar ou julgamentos errados. É como a temporada parece para mim".

