Cal Crutchlow, vencedor de três corridas na MotoGP, não participará do GP da Grã-Bretanha no próximo mês devido a problemas contínuos com a mão, disse a Yamaha nesta segunda-feira.

O britânico, que se aposentou das corridas em tempo integral no final de 2020, deveria competir na corrida de Silverstone como uma de suas três inscrições em ‘wild card’ planejadas para o ano.



Esperava-se que o piloto de testes da Yamaha competisse no GP da Itália em Mugello no mês passado, mas o evento foi cancelado devido a dores na mão direita, que foram seguidas de um procedimento para a resolver.



O fabricante japonês anunciou nesta segunda-feira que o piloto de 38 anos também não correria na etapa de Silverstone.



“A Yamaha infelizmente anuncia que Cal Crutchlow não poderá rodar como wild card no GP da Grã-Bretanha devido a uma lesão na mão”, disse o fabricante japonês em comunicado.



A entrada de Crutchlow será assumida por Remy Gardner, que voltou à MotoGP na etapa anterior, na Alemanha, como substituto de Alex Rins.



Rins passou por uma cirurgia após uma queda no GP da Holanda, mas a Yamaha disse que o espanhol deverá se recuperar totalmente na Grã-Bretanha.



Gardner, que agora compete a tempo integral no Mundial de Superbike com a Yamaha, terminou em 19º lugar na Alemanha, mais de 30 segundos atrás do companheiro de equipe Fabio Quartararo.

Remy Gardner, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O australiano correu na MotoGP em tempo integral em 2022 antes de perder a vaga na Tech3, passando para a Superbike em 2023.

De acordo com as regras de concessão deste ano para ajudar os fabricantes em dificuldades, a Yamaha e a Honda podem apresentar seis inscrições wildcard ao longo da temporada.

O plano inicial de Crutchlow era competir em Mugello, Silverstone e Misano no GP de San Marino, em setembro.

