Alpine e Pramac confirmam parceria na MotoGP

A Alpine confirmou que se juntará à equipe Pramac MotoGP para a temporada de 2025, tornando-se a "principal parceira" da equipe italiana.

Conforme revelado pelo Motorsport.com em dezembro do ano passado, a marca francesa unirá forças com a Pramac, que venceu o campeonato de pilotos de MotoGP de 2024 com Jorge Martin. Isso significa que a Pramac se tornou a primeira equipe independente a atingir o feito desde 2001, quando Valentino Rossi venceu em uma Honda satélite.

Embora a Pramac continue a ter a Prima como patrocinadora principal, agora ela dividirá os holofotes com a Alpine, a divisão de carros esportivos da Renault. A Alpine compete na Fórmula 1 e no Campeonato Mundial de Endurance com sua própria equipe.

O acordo é resultado do relacionamento próximo entre o CEO da Renault, Luca de Meo, e o chefe da equipe Pramac, Paolo Campinoti.

De Meo também se envolveu em um caso semelhante de uma montadora patrocinando uma equipe de MotoGP quando era diretor do Grupo Fiat, que fez parceria com a Yamaha de 2007 a 2010.

"Estou muito orgulhoso do início desta colaboração com a Alpine, uma marca histórica que agora também é uma grande player na F1 e no WEC", disse Campinoti.

Paolo Campinoti, Pramac Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Esta é a primeira vez que uma fabricante presente na principal categoria de corridas do mundo faz uma entrada tão importante na MotoGP, e o fato de ter escolhido a Prima Pramac Yamaha MotoGP para isso é uma prova do que construímos ao longo desses anos.

"A Pramac Racing e a Alpine são duas realidades que vivem a competição de forma dinâmica, nova e entusiasmada, unidas pela paixão por desafios."

O diretor comercial e marketing da Alpine, Antonino Labate, acrescentou: "Esta aliança criará novas experiências para clientes e fãs apaixonados por automobilismo.

"A Alpine e a Prima Pramac Yamaha MotoGP compartilham valores comuns, é claro, mas, mais importante, o mesmo espírito; a paixão pelo desempenho."

A Pramac se reunirá com a Yamaha para a temporada de 2025, tornando-se a segunda equipe cliente do fabricante japonês após se separar da Ducati após sua bem-sucedida campanha de 2024.

A equipe italiana, que terá Miguel Oliveira e Jack Miller em sua escalação, revelará sua pintura em 31 de janeiro antes do início dos testes de pré-temporada na semana seguinte em Sepang.

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!