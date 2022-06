Carregar reprodutor de áudio

A vitória de Sergio Pérez no GP de Mônaco o colocou em terceiro lugar no campeonato e a apenas 15 pontos de Max Verstappen, atual líder da temporada 2022 da Fórmula 1.

O momento é positivo, sendo que ele também já havia mostrado bom ritmo no GP da Espanha, fazendo com que a sua equipe ordenasse para não brigar pela liderança com Verstappen, já que eles estavam em "estratégias diferentes". O holandês levou a melhor, mas Pérez saiu contrariado, acreditando que poderia ter vencido.

O mexicano voltará neste fim de semana ao local em que se deu bem em 2021, Baku, quando triunfou após ver seu companheiro de equipe ter um pneu estourado enquanto liderava e Lewis Hamilton passar reto na relargada.

Mas, quão bom é este momento de Pérez, se comparado com os de outros companheiros de equipe de Verstappen nos últimos anos? Pegando apenas as sete primeiras corridas dos últimos anos, apenas Daniel Ricciardo fez frente ao atual campeão do mundo.

Pierre Gasly e Alex Albon não conseguiam sequer chegar à metade dos pontos conseguidos por Verstappen. Se compararmos com a atual temporada, a soma da porcentagem do francês e do anglo-tailandês (40,9% e 43,63%) não chegam aos 88% que Pérez tem sobre a soma do holandês.

Confira a comparação no quadro abaixo

Ano Dupla Pontos após 7ª etapa Porcentagem 2022 Verstappen X Pérez 125 a 110 (VER) 88% 2021 Verstappen X Pérez 131 a 84 (VER) 64,12% 2020 Verstappen X Albon 110 a 48 (VER) 43,63% 2019 Verstappen X Gasly 88 a 36 (VER) 40,90% 2018 Verstappen X Ricciardo 50 a 84 (RIC) -59% 2017 Verstappen X Ricciardo 45 a 67 (RIC) -67,16%

PÉREZ x VERSTAPPEN na luta pelo TÍTULO da F1? Entenda como Red Bull pode lidar com disputa INTERNA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: