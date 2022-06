Carregar reprodutor de áudio

No fim de semana, a Fórmula 1 volta a um de seus mais novos palcos para a disputa do GP do Azerbaijão. E a corrida de Baku promete uma briga acirrada pela vitória, num dos momentos de maior equilíbrio da temporada 2022.

Neste sentido, a Ferrari precisa reagir após reveses inesperados em Mônaco e Barcelona. Já a Red Bull volta a ser posta a prova depois de triunfos improváveis em Monte Carlo e Espanha. Quem prevalece? De todo modo, há muito mais em jogo no GP do Azerbaijão. Veja no Motorsport.com:

*Horários de atividades de pista e programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Superioridade da Red Bull em pista de alta

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Melhor que a Ferrari nas velocidades máximas, o time austríaco precisou de um pouco de sorte para vencer os últimos dois GPs, mas terá um circuito favorável em Baku, que conta com uma longa reta principal. Para além do resultado, a Red Bull voltará a ser superior à escuderia em termos de ritmo?

Rendimento 'real' da Ferrari após atualizações

Carlos Sainz

Conforme prometido e alardeado pelo próprio time de Maranello, o evento de Montmeló contou com um grande pacote de atualizações vermelhas. Aparentemente, as novidades surtiram efeito, com a Ferrari mais rápida em Barcelona e no Principado. As falhas ferraristas, porém, deixam dúvidas.

Paciência de Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari, e Mattia Binotto, chefe da equipe Photo by: Ferrari

Após quebra na Espanha e erro estratégico em Mônaco, o ferrarista viu o rival holandês Max Verstappen virar líder em etapas pró-Ferrari e, além disso, ficou fora do pódio 'em casa'. Não à toa, ficou p*** com o pit stop 'atabalhoado' em Monte Carlo. Uma nova 'pataquada' pode piorar o clima.

'Ressurgimento' da Mercedes

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Em Barcelona, após atualizações no W13, as Flechas de Prata apresentaram considerável melhora na performance, com direito a pódio do britânico George Russell, e empolgaram a torcida pré-Mônaco. No Principado, porém, a Mercedes ficou bem aquém de RBR e Ferrari. Qual é a realidade da equipe?

Futuro de Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo com engenheiro da McLaren e o CEO Zak Brown (de costas) Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Especialista em Monte Carlo, o australiano esperava uma reação no último GP, após fraco começo de ano, mas voltou a decepcionar frente ao companheiro britânico Lando Norris. Além disso, o ex-RBR já é questionado pelo CEO da McLaren, Zak Brown, e tem concorrência por sua vaga. Hora de reagir.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 08h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 09h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h30 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h05 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

