Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com a vitória dominante no GP do Bahrein, o campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button, não acredita que Max Verstappen e a Red Bull farão da temporada 2023 "um passeio".

O piloto, que comenta ocasionalmente nas transmissões da Sky Sports, disse que o Sakhir foi apenas um circuito particular, com o balanço de forças podendo mudar em outros traçados ao longo do ano, apesar de achar que o GP do Bahrein foi uma boa corrida de se ver.

Ele destacou uma "batalha especial" entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton como um momento de destaque.

"Foi uma corrida relativamente fácil, especialmente para Max. Mas devo dizer, esquecendo quem venceu a corrida, foi uma boa prova. Sim, foi fácil demais para Max. Mas o GP mesmo foi bom. Amei a ação, tivemos muitas coisas. Ver múltiplos campeões batalhando, Lewis e Fernando, foi especial".

Button destacou que a natureza pouco comum do Bahrein pode enganar em uma avaliação da ordem de forças para 2023.

"Sei que vários pilotos disseram que será um ano fácil para Max e a Red Bull. Mas como podemos dizer isso? Testamos e corremos em apenas uma pista. E todos sabemos que o Bahrein tem uma forma particular em como os carros funcionam. É uma pista de frenagens duras, de tração, não é muito sobre alta velocidade".

"Então não dá pra dizer. Acho que entenderemos melhor após a Arábia, que tem um traçado mais rápido e fluido. E também nas corridas europeias. Então não. Não será um passeio para a Red Bull e Max. Foi um bom início de temporada, diferente do que tivemos ano passado. Mas acho que ainda teremos boas batalhas".

"Não acho que será uma vitória direta para Red Bull e Max. Mas amei a primeira corrida. Tivemos muita ação, e é isso que eu busco. Quero ver boas corridas, boas lutas. E dois gigantes como Lewis e Fernando disputando foi muito especial".

Jenson Button, in the paddock Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: