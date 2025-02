A equipe da Cadillac na Fórmula 1 revelou planos para construir uma nova fábrica estimada em 150 milhões de dólares, ou R$ 867,03 milhões em conversão direta, na cidade americana de Concord, Carolina do Norte. A informação é do portal The Race.

A nova escuderia irá se reunir com a câmara municipal para discutir na quinta-feira (13) a instalação de um novo complexo fabril na divisa com a cidade de Charlotte e vizinha ao campus da Hendrick Motorsport, uma das mais vencedoras da história da NASCAR.

A reunião também apresenta o projeto da Cadillac para transformar tal fábrica em um centro para o projeto de motores de F1. A instalação tem como espaço planejado 40.469 m².

Segundo o portal, a fábrica na Carolina do Norte trabalhará em conjunto com as instalações da escuderia americana em Silverstone, na Inglaterra, utilizadas para o design e construção do carro de F1.

As instalações terão custo de construção estimado em 65 à 70 milhões de dólares, junto de 75 à 85 milhões de dólares para o funcionamento do projeto de motores.

Tais reuniões legislativas abertas à população buscam o fomento do governo municipal ao projeto da fábrica.

A agenda da sessão inclui que o objetivo da Cadillac é que a construção comece já no primeiro trimestre de 2025, com ocupação em 2027, junto do objetivo de ter um motor de F1 pronto para corridas em 2028. Além disso, estima que 300 a 350 novos funcionários sejam contratados para trabalhar na nova estrutura.

