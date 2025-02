A Atlassian assinou um contrato plurianual para se tornar a patrocinadora máster da Williams, estampando a marca de tecnologia no nome da escuderia britânica no maior acordo da história da tradicional equipe de Fórmula 1.

É o primeiro patrocinador máster de Williams desde 2020. A parceria também se estende além da marca, com a empresa australiana se tornando o parceiro oficial de tecnologia e o parceiro oficial de software de colaboração da equipe.

A notícia chega antes do lançamento do carro de 2025 da Williams na sexta-feira e do evento de lançamento F1 75 na O2 Arena de Londres na próxima semana.

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas à Atlassian na Fórmula 1 e em nossa evolução para a Atlassian Williams Racing", disse o chefe de equipe da Williams, James Vowles.

"Atrair uma parceria de título desse tamanho e importância é um dia importante na ilustre história de nossa equipe e um marco importante em nossa transformação de retorno".

"Estamos colocando em prática todos os ingredientes certos para levar esta equipe de volta à frente do grid e, com a Atlassian, temos um parceiro que, por meio de sua tecnologia e ferramentas, ajudará a liberar todo o nosso potencial, melhorando o trabalho em equipe e a colaboração em toda a organização".

"Nossos valores e ambições se alinham perfeitamente, e estou animado com o que podemos alcançar juntos".

Atlassian Williams Racing Foto de: Williams

A Williams tem um rico histórico de patrocinadores máster, incluindo AT&T, Martini e ROKiT, mas a Atlassian se torna a primeira desde que a Dorilton Capital comprou a equipe há cinco anos.

O CEO da Atlassian, Mike Cannon-Brookes, está satisfeito por ser o mais novo nome associado aos eneacampeões de construtores da F1.

"A Fórmula 1 é o esporte de equipe definitivo", disse. "É onde engenheiros, desenvolvedores, equipes comerciais, equipes de box e incontáveis outros trabalham juntos em tempo real a velocidades incríveis para competir por um lugar no pódio".

"A Atlassian compartilha a profunda crença da Williams no poder do trabalho em equipe. Sabemos que quando grandes equipes têm as ferramentas e práticas certas, elas podem alcançar coisas que seriam impossíveis sozinhas".

"Como uma das primeiras empresas globais de tecnologia da Austrália, entendemos o que é ter paixão, motivação e a crença de que estamos construindo algo grandioso".

"Essa equipe passou por uma transformação notável, e acredito que a Atlassian Williams Racing tem todas as bases para uma nova era de grandeza", conclui.

Os valores do acordo não foram revelados.

