O campeonato de 2021 da Fórmula 1 trouxe de volta a rivalidade entre pilotos de equipes diferentes, que somado a grandes embates dentro e fora das pistas, renovam o interesse dos fãs, trazendo também a polarização de fãs de Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Mais do que a sensação gerada pelas 11 primeiras etapas, os números mostram um equilíbrio pouco visto nos últimos anos. Desde 2010 o ‘vencedor’ da primeira parte da temporada não vai tão tranquilo curtir as férias de verão da Europa.

Hamilton soma hoje 195 pontos, contra 187 de Max Verstappen, com uma diferença de míseros oito pontos após 11 provas. A última vez em que esta margem estava em um patamar tão pequeno foi em 2010, quando Mark Webber tinha 161 pontos após o GP da Hungria daquele ano, que coincidentemente também fechava esta parte do campeonato, contra 157 de Hamilton. Sebastian Vettel, que viria a ser o campeão, era o terceiro colocado, com 151.

Outro dado interessante é que desde 2017 um campeão nas férias não se concretiza ao final do ano. Naquela temporada, Vettel tinha 14 tentos sobre Hamilton, mas acabou sucumbindo no final.

A temporada mais incrível dos últimos anos certamente foi a de 2012, quando Fernando Alonso tinha 40 pontos de vantagem sobre Webber durante as férias de verão e ambos viram o terceiro título de Vettel.

Vale lembrar, que em 2020, por causa das constantes mudanças no calendário ocasionadas pela pandemia, a F1 não teve um período de férias de verão.

Veja a tabela comparativa

Ano Diferença até o meio do ano Líder na época Vice-líder Campeão 2021 8 pontos Lewis Hamilton Max Verstappen ? 2020 Não teve Lewis Hamilton 2019 62 pontos Lewis Hamilton Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 24 pontos Lewis Hamilton Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2017 14 pontos Sebastian Vettel Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 19 pontos Lewis Hamilton Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 21 pontos Lewis Hamilton Nico Rosberg Lewis Hamilton 2014 11 pontos Nico Rosberg Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 38 pontos Sebastian Vettel Kimi Raikkonen Sebastian Vettel 2012 40 pontos Fernando Alonso Mark Webber Sebastian Vettel 2011 85 pontos Sebastian Vettel Mark Webber Sebastian Vettel 2010 4 pontos Mark Webber Lewis Hamilton Sebastian Vettel

