O GP da Hungria foi uma das provas mais insanas da Fórmula 1 nos últimos anos, entregando um ‘strike’ de Valtteri Bottas na largada, uma disputa improvável pela vitória, os líderes do Mundial tendo que fazer provas de recuperação e mais. Mas, no meio de tudo isso, um piloto surgiu como o grande nome do fim de semana no Hungaroring: Sebastian Vettel.

Antes mesmo do primeiro carro ir à pista na sexta-feira (30), Vettel já estava entre os assuntos mais comentados do paddock e nas redes sociais, primeiro pelas suas manifestações e, posteriormente, pela ótima performance exibida na pista.

Neste especial, separamos sete fatos que ajudaram a tornar o tetracampeão o grande personagem do fim de semana do GP da Hungria.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

1 – Ressurgimento após início de temporada fraco

Após um 2020 complicado com a Ferrari, sofrendo para tirar performance do fraco SF1000 e terminando o ano com apenas um pódio e um terço dos pontos conquistados por Charles Leclerc, Vettel não teve o melhor início de 2021.

Sua estreia na Aston Martin, no GP do Bahrein, foi marcada por incidentes que lhe renderam, em apenas dois dias, seis pontos na superlicença.

Mas desde o GP de Mônaco, o tetracampeão vem se consolidando dentro da Aston Martin. Desde o quinto lugar nas ruas do principado, Vettel vem superando Lance Stroll com maior frequência e com bons resultados, como o segundo lugar no Azerbaijão.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2 – Batalha com Ocon pela vitória

O erro de estratégia da Mercedes, não parando Hamilton para colocar pneus slick na relargada, mudou todo o panorama do GP. A partir deste momento, Ocon e Vettel tiveram apenas o trabalho de se livrar de Russell para focarem na disputa pela vitória.

A briga entre os dois foi intensa, com diversos momentos de ataque real de Vettel em cima de Ocon, deixando a impressão de que poderia vencer pela primeira vez desde Singapura 2019. A volta do “velho Vettel” foi muito elogiada pelo paddock e pelos fãs.

3 – Festa na Aston Martin e elogios no paddock

Assim como no pódio no GP do Azerbaijão, a conquista de Vettel foi muito celebrada, não apenas pela Aston Martin mas também por outras equipes, que o aplaudiram e parabenizaram.

Outros pilotos também elogiaram a performance de Vettel. Hamilton, que chegou bem próximo do tetracampeão nos metros finais da prova, disse que o alemão fez um ótimo trabalho.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, passes his cheering team on the pit wall Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

4 – A polêmica da desclassificação

Tudo que é bom dura pouco. A festa da Aston Martin rapidamente virou revolta quando surgiu a informação de que a FIA não havia conseguido retirar o litro obrigatório de combustível do tanque do carro de Vettel na inspeção técnica.

Poucas horas depois, a desclassificação foi oficializada, dando início a uma história que deve se arrastar durante as férias da F1. A Aston Martin defende que havia mais de um litro de combustível no carro de Vettel, mas que um problema na bomba impediu que fosse retirada a quantidade necessária.

A equipe britânica protocolou o pedido de recurso, e tem até a quarta-feira (04) para confirmar que irá adiante em busca da retomada dos 18 pontos perdidos.

5 – Padrinho de Casamento?

Antes que os carros fossem à pista pela primeira vez no fim de semana, Vettel viralizou nas redes sociais após ‘participar’ de um pedido de casamento feito no Hungaroring. O tetracampeão acompanhou a cena de perto e depois foi parabenizar os novos noivos.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

6 – Defesa da Comunidade LGBTQIA+ na Hungria

Um dos principais motivos para Vettel ter estado no centro do noticiário ao longo do fim de semana na Hungria se deve a suas ações extrapista. Desde sua chegada ao Hungaroring na quinta-feira, o tetracampeão se manteve firme no posicionamento a favor da comunidade LGBTQIA+ da Hungria, indo contra à lei proposta pelo governo de Viktor Orbán, que, entre outras coisas, equipara a homossexualidade à pedofilia.

Nas coletivas da quinta-feira, Vettel foi fotografado usando tênis com as cores do movimento LGBTQIA+ e suas manifestações continuaram ao longo dos dias seguintes. O alemão usou uma pintura especial em seu capacete com o arco íris, além de uma camiseta com a frase Same Love (Amor igual) nos procedimentos antes da corrida.

Na coletiva pré-GP da última quinta (29), Vettel defendeu sua manifestação: “É uma vergonha para um país da União Europeia ter que votar ou ter leis do tipo. Obviamente não somos nós quem fazemos as leis e não é o nosso papel, mas acho que nosso papel é expressar apoio àqueles afetados por elas”.

Sebastian Vettel, Aston Martin on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

7 – ‘Confronto’ com a FIA

A desclassificação não foi o único momento de atrito que Vettel teve com a Federação Internacional de Automobilismo no fim de semana. O alemão levou uma advertência da FIA por utilizar a camiseta com as cores do arco íris na hora do hino húngaro na cerimônia pré-GP.

O regulamento da FIA determina que os pilotos não podem usar nada além de suas roupas de corrida, com camisetas do tipo sendo restritas ao momento de manifestação da categoria contra o racismo.

Mas antes mesmo da advertência, sabendo que o caso estava sob investigação, Vettel não baixou a cabeça e confrontou a direção de prova: “Eu fico feliz se me desclassificarem. Eles podem fazer o que quiserem comigo, não ligo. Eu faria isso novamente”.

