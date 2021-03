A temporada 2021 da Fórmula 1 nem começou, mas já agita as maiores casas de apostas do mundo. Após a pré-temporada no Bahrein, palco da abertura do campeonato no dia 28 de março, Max Verstappen aparece como o principal favorito ao triunfo no primeiro GP do campeonato.

Segundo dados extraídos do site ThePlayer.com, cada aposta de vitória para o holandês para 2.50 vezes, enquanto paga 2.75 para Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes aparece em terceiro, com 6.0, mais do que o dobro de seus principais rivais.

Se para o GP do Bahrein a confiança em Hamilton não é uma realidade, a ‘normalidade’ volta a tona quando a aposta vai para quem deve vencer o campeonato de 2021. Neste caso, o inglês é franco-favorito, com uma aposta pagando 1.48, enquanto Verstappen paga 5.50.

No Mundial de Construtores a Mercedes também nada de braçada neste momento, pagando apenas 1.33, tendo a Red Bull como segunda mais apostada, mas com retorno de 4.35.

