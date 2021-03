Ao final do três dias de pré-temporada da Fórmula 1 em 2021, a AlphaTauri saiu como um dos destaques positivos, sendo a equipe que mais andou no Bahrein, com 422 voltas, além de desempenhos interessantes em simulações de corrida e de classificação. Por isso, Pierre Gasly vê que sua equipe está "muito melhor" para o começo do campeonato em comparação com anos anteriores.

Yuki Tsunoda terminou com o segundo melhor tempo da pré-temporada, a menos de um décimo da marca de Max Verstappen, mas é preciso colocar em perspectiva: o novato japonês estava com pneus C5, os mais macios, contra C4 do holandês, e com um DRS que se abria muito antes da zona autorizada pela FIA na reta de chegada.

Mesmo assim, a impressão geral segue excelente para a equipe italiana. Não a toa que Gasly considera que a AlphaTauri esteja em uma situação muito melhor que a de um ano atrás, após a pré-temporada de 2020 em Barcelona.

"Estou muito animado por termos feito qualquer programa que quiséssemos. Acho que temos uma boa ideai do carro que temos, o que precisa ser melhorado, nossos pontos fortes, então é muito positivo".

"Sempre há espaço para melhorar mas, honestamente, após três dias estamos muito melhores que na mesma fase do ano passado em Barcelona. Estou muito feliz. Acho que sabemos quais adversários serão muito rápidos também. Já temos uma ideia".

"Nós sabemos em quais áreas temos um pouco de dificuldades, mas espero que possamos encontrar respostas nos próximos dias, antes de voltarmos para a corrida. Mas eu realmente espero que possamos estar na briga, especialmente por bons pontos".

Quando questionado se o entusiasmo em torno de sua equipe se justifica, Gasly acredita que sim.

"Queremos nos animar também. Temos um bom pacote, mas não quero tirar conclusões muito precipitadas, porque as coisas podem ser muito diferentes em duas semanas".

"No momento, precisamos focar em nós mesmos. Tentamos trabalhar nas áreas necessárias, porque este carro, embora pareça bom, há áreas que precisam de desenvolvimento. Temos bons motivos para estarmos entusiasmados, e espero que possamos ter um desempenho forte na temporada".

"Um pouco lento em todos os lugares"

Em relação à redução no downforce após as modificações no assoalho, dutos de freio e difusor, Gasly disse que conseguiu sentir isso, mesmo que a Pirelli tenha calculado que as equipes já tenham recuperado metade do downforce perdido.

"É um pouco mais lento em todos os lugares, para ser honesto. Não é em uma área específica, mas é apenas um pouco mais escorregadio. É um pouco mais complicado do que o normal".

"No geral, o equilíbrio não mudou muito. É apenas a aderência geral do carro, mas vamos ter que recuperar isso. Não sei quanto tempo vai levar. Temos muitas pessoas inteligentes em Faenza e em Bicester, então esperamos entrar respostas".

Sobre a nova especificação do motor Honda, Gasly se mostrou muito satisfeito, afirmando que é um passo adiante.

"Até agora estamos muito felizes, é um passo adiante em relação ao ano passado. Vimos que a Mercedes tem uma forte capacidade no motor, mostraram isso com a McLaren e a Williams e você pode ver que eles têm muito potencial. Não vou me animar muito antes da qualificação. Teremos uma ideia mais precisa em duas semanas".

