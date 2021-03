Mick Schumacher fará sua estreia na Fórmula 1 em 2021, quando as luzes vermelhas se apagarem no GP do Bahrein no dia 28 de março. Mas mesmo antes disso tudo acontecer, o jovem de 21 anos de idade já começa a deixar sua marca na equipe norte-americana.

Segundo o chefe do time, Gunther Steiner, Mick tem um modo de trabalhar semelhante ao do pai, Michael Schumacher, de acordo com o que é dito a ele.

“Nunca trabalhei com Michael e não o conheço muito bem, então só sei pela TV que ele era um trabalhador esforçado. Temos algumas pessoas da Ferrari conosco que já trabalharam com ele e me disseram como era. Eles conhecem Michael muito bem.”

“Eles ficaram muito emocionados quando Mick veio para a Haas. Me explicam como Michael trabalhava, e eu acho que Mick é muito parecido. Ele trabalha muito, quer saber tudo, quer aprender, só quer melhorar. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos.”

Steiner admitiu que nunca foi um grande amigo de Michael, tendo conversado com o heptacampeão mundial de F1 poucas vezes, principalmente quando o engenheiro fazia parte da Jaguar, na época comandada por Niki Lauda.

“Eu o conhecia, mas apenas de dizer oi”, disse Steiner. “Nunca tive um relacionamento pessoal com ele. Nos conhecíamos porque estávamos na mesma coisa. Mas ele era o superstar na época, então eu não tinha um relacionamento muito bom. Dissemos olá um ao outro, mas ele era muito bom com Niki. É por isso que às vezes conversávamos um pouco, quando esbarrávamos. Mas não de uma forma que me relacionasse com ele. Infelizmente não.“

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 - Verstappen FAVORITO sobre HAMILTON e mais: entenda lógica das APOSTAS para GP do Bahrein

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.