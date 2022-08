Carregar reprodutor de áudio

A chamada silly season da Fórmula 1 começou quente, com o anúncio de que Fernando Alonso mudará de equipe a partir da temporada de 2023. Após a divulgação do destino do espenhol, a Alpine não demorou para informar que Oscar Piastri o substituiria, notícia esta desmentida pelo australiano.

Com este impasse, que deve se estender aos tribunais, a Alpine vive dias intensos e o chefe da equipe francesa, Otmar Szafnauer, abriu o jogo sobre o futuro ao jornal El Confidencial.

“A questão é: Alonso vai para a Aston Martin”, disse Szafnauer. “Tínhamos um contrato com Piastri e temos que entender onde isso nos leva legalmente. Acreditamos, e por isso emitimos o comunicado, que temos um contrato em vigor. Vamos dedicar um tempo para estudar onde isso nos leva.”

O dirigente revelou que o telefone não parou desde o início da confusão: “E se Piastri não estiver no carro - e creio que sim, vai estar - porque Fernando está fora, tenho cerca de 14 ligações de pilotos que estão interessados, porque o assento da Alpine é o mais valioso que resta.”

Motivos para o interesse de outros pilotos? Szafnauer enumera com orgulho: “Somos o quarto no mundial, Ocon é um bom companheiro de equipe, um bom competidor, temos planos para ser melhores do que quarto colocados, temos nossa própria unidade de potência, nossas instalações e podemos interagir entre o desenvolvimento de chassis e motor para fazer o carro mais rápido.

“Temos uma grande equipe técnica, 850 pessoas e vamos melhorar mais. Não à toa muitas pessoas me ligaram, mas desses 14, ficaram quatro na lista final e entre eles está o Piastri.”

