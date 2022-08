Carregar reprodutor de áudio

A corrida inaugural do GP de Las Vegas tem uma data preliminar, com o evento ocorrendo de 16 a 18 de novembro do próximo ano.

A Fórmula 1 obteve todos os acordos e permissões necessários para usar as ruas da cidade de Las Vegas e passar seus carros por alguns dos principais cassinos da cidade.

Uma carta de intenções da Liberty Dice, uma nova entidade criada pela Liberty Media, proprietária do esporte, estabelece os termos do contrato de cinco anos para a corrida de F1 em uma pista que inclui uma área na mundialmente famosa ‘Strip’ de Las Vegas.

A carta de 17 páginas foi postada nas mídias sociais e sua veracidade foi comprovada pelo jornalista Adam Stern, do Sports Business Journal com a Las Vegas Convention and Visitors Authority, a agência governamental que comercializa eventos na cidade.

A carta é datada de 28 de março, dois dias antes do evento ser formalmente anunciado – quando nenhuma data precisa da corrida foi dada além de “novembro de 2023” – e seu conteúdo está sujeito a alterações.

Ela revela a data planejada da corrida inaugural no próximo ano, 18 de novembro, uma semana antes do fim de semana de Ação de Graças nos EUA, e que o contrato vai até 2027.

Isso abre as portas para que seja a penúltima etapa da temporada, com a F1 desejando encerrar sua programação no último fim de semana de novembro em Abu Dhabi.

A carta se compromete a manter esse mesmo fim de semana durante os cinco anos, e que o cronograma da corrida noturna será planejado de modo que as atividades de pista terminem no mais tardar às 1h30 (horário local) todos os dias.

O documento também estabelece os termos comerciais do evento, bem como as bases para a construção e manutenção do circuito de rua temporário. Ela inclui diretrizes para uma exigência de 900 fiscais, 1.200 extintores de incêndio, 15 guindastes e 18 ambulâncias e caminhões de reboque.

Ela não cobre os planos para o pit permanente e instalação de controle de corrida, que o CEO da Liberty, Greg Maffei, revelou em maio que seria construído em um terreno próximo ao centro de Las Vegas, comprado por US$ 240 milhões.

Maffei disse: “Notavelmente e diferentemente da maioria dos lugares, a F1 e a Liberty Media estão promovendo a corrida em parceria com as partes interessadas locais e a Live Nation.

“A construção desta pista exigirá um aumento de CapEx e OpEx (investimento para o desenvolvimento da pista). Eu observaria que a Liberty Media entrou em um acordo para adquirir 39 acres a leste da pista para garantir o design do circuito e criar capacidade para o pit e paddock, entre outros locais de hospitalidade e apoio à corrida.”

