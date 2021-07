Chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que está desapontado com os resultados de Daniel Ricciardo na equipe, e revelou que pensava o que australiano "seria mais rápido".

Ricciardo vem sofrendo desde o início da temporada de 2021 da Fórmula 1 com sua adaptação à McLaren, tendo conquistado até agora apenas menos da metade dos pontos de Lando Norris. Em nove corridas, o britânico somou 101 pontos enquanto o australiano obteve 40.

Na última semana, na Áustria, a McLaren viu Norris superar o piloto da Mercedes Lewis Hamilton - depois que o heptacampeão danificou o duto do freio traseiro esquerdo ao passar pesadamente por uma zebra - para garantir o pódio na segunda corrida no Red Bull Ring. Enquanto Ricciardo, que largou em 13º, teve que se contentar com o sétimo lugar.

Em entrevista ao site Formula1news, Seidl disse o australiano "está desapontado, assim como nós", mas acredita que o ex-piloto da Renault se sentirá confortável com a equipe de Woking "em algum momento".

“Não acho que ele imaginava que seria tão difícil assim trocar de equipe. Ele está desapontado, assim como nós. Pensávamos que seria mais rápido. Sigo convicto que em algum momento ele entrará nos eixos”, disse.

Ricciardo falou recentemente sobre a dificuldade em se adaptar ao novo carro e o que é possível fazer para reverter o momento ruim.

"É certamente algo que segurei trabalhando mas definitivamente me sinto confortável com o carro. E não estamos mais naquela situação de corrida dois, três, onde você sabe que há mais por vir naturalmente com mais tempo no carro", disse o piloto na Áustria.

"Sinto que agora, estando no fim de uma rodada tripla, eu tive tempo suficiente com o carro e consistentemente venho buscando estar em um nível bom de conforto e, ok, parece que existem alguns erros aqui e ali, mas se eu não olhar para a classificação, eu diria que foi um bom dia, sólido, com tudo parecendo bem familiar", concluiu.

SAIBA como marca de CAMISINHAS impediu TRANSMISSÃO da guerra LAUDA vs HUNT na Inglaterra há 45 anos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.