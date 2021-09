O caos da chuva nas voltas finais criou um GP da Rússia ainda mais emocionante. Tudo parecia a caminho da primeira vitória de Lando Norris, mas sua aposta em se manter na pista com pneus slick abriu caminho para a 100ª vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1. E isso permitiu que o heptacampeão voltasse à liderança do Mundial.

Mas a situação não foi tão perfeita quanto Hamilton gostaria. O caos da chuva permitiu que Max Verstappen fizesse uma corrida de recuperação brilhante, indo de 20º para segundo e se mantendo bem próximo do rival, com apenas dois pontos separando eles.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da Rússia:

Entre os Construtores, a situação parece mais tranquila para a Mercedes. Veja abaixo a classificação:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 397.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 7.5 34 3 15 35 - - - - - - - 2 Red Bull Racing 364.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 12.5 29 2 10 20 - - - - - - - 3 McLaren 234 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 19 - - - - - - - 4 Ferrari 216.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 2.5 16 - 20 15 - - - - - - - 5 Alpine 103 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 8 - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 - - - - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

