Charles Leclerc larga na pole position para o GP da Espanha de Fórmula 1. O monegasco entregou uma grande volta no fim do Q3 após uma rodada no começo da última sessão deste sábado. Mas ele terá ao seu lado na primeira fila o rival Max Verstappen.

Na segunda fila, teremos Carlos Sainz e George Russell, enquanto Sergio Pérez e Lewis Hamilton vêm na sequência, mostrando que a Mercedes pode ter se aproximado da disputa entre Ferrari e Red Bull com as novidades apresentadas neste fim de semana.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona no domingo para o GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

