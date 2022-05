Carregar reprodutor de áudio

Apesar de pole ter conquistado a posição de honra para a corrida de Barcelona no domingo, Charles Leclerc teme 'sofrimento' com pneus e disse que é preciso fazer um bom gerenciamento.

No sábado (21), a Fórmula 1 realizou o treino classificatório para o GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2022. Leclerc levou a melhor e cravou a pole position, marcando 1min18s750. Max Verstappen terminou com o segundo tempo e largará no domingo ao lado do monegasco. Carlos Sainz, que corre 'em casa', completou o top3.

Em entrevista após a classificação, Leclerc disse que se sentiu muito bem com sua Ferrari, apesar de ter tido um Q3 "muito difícil" devido ao erro cometido na primeira volta.

"Eu me sinto bem. Foi uma sessão muito, muito difícil. Quero dizer, especialmente no Q3, porque cometi um erro na primeira volta do Q3 e, obviamente, só fiz uma volta, mas foi extremamente boa", disse Leclerc.

"No final consegui e fiquei muito, muito feliz com a pole position. Foi uma volta muito boa e o carro também estava incrível, então estamos muito felizes."

Apesar da boa posição de largada para a corrida do domingo, o monegasco disse que a Ferrari está "sofrendo" com os pneus em comparação com a Red Bull.

"Estou em uma posição forte para começar a corrida, mas estamos sofrendo com os pneus nas últimas corridas em comparação com a Red Bull. Então Max está logo atrás e se não administrarmos bem esses pneus, perderemos isso, então precisamos superar isso e fazer um bom trabalho amanhã com o gerenciamento de pneus."

Falando sobre suas expectativas para o GP da Espanha, Leclerc está confiante de que a equipe conseguirá uma dobradinha.

"Espero que possamos fazer uma dobradinha junto com o Carlos, seria ótimo para a equipe e vamos conseguir, espero", concluiu.

