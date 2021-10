Com a punição de 10 posições a Lewis Hamilton, Valtteri Bottas herdou a pole position para o GP da Turquia de Fórmula 1 neste domingo. Mas o finlandês terá um trabalho difícil pela frente: segurar Max Verstappen, que sai ao seu lado.

Hamilton trocou o motor de combustão interno de sua unidade de potência Mercedes e, por isso, não foi obrigado a largar do fundo, assim como Verstappen em Sochi, que trocou todos os componentes.

Saindo de 11º, Hamilton terá diversos desafios pela frente, como ultrapassar pilotos que já lhe dificultaram a vida em 2021, como Charles Leclerc, em terceiro, Pierre Gasly, quarto, Fernando Alonso, quinto, além de Sergio Pérez, companheiro de Verstappen.

Confira abaixo o grid de largada para o GP da Turquia:

