A chuva veio só para assustar na classificação. Apesar de presente nos primeiros minutos do Q1, não afetou em nada o andamento da sessão que definiu o grid de largada para o GP da Turquia de Fórmula 1. Lewis Hamilton foi o mais rápido e fez o máximo em suas mãos, garantindo a 11ª posição no grid. Com isso, Valtteri Bottas herda a pole, com Max Verstappen em segundo

Completam o top 10 do grid de largada no domingo: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel, promovido ao top 10 por conta da punição de Lewis Hamilton.

Q1

Minutos antes do início da classificação, o sistema de meteorologia da FIA apontava 100% de risco de chuva para a sessão. Com isso, ninguém perdeu tempo nos boxes e todos aproveitaram para sair de pneus macios já no início da regressiva de 18 minutos.

Os rádios rapidamente alertavam a chegada da chuva em questão de minutos, forçando todos a entregar uma boa volta já de cara para evitar a eliminação ainda na primeira parte da classificação.

A pista, ainda úmida, causava problemas para os pilotos com a falta de aquecimento dos pneus. Sainz e Verstappen rodaram, enquanto Hamilton escapou mais de uma vez.

A previsão de chuva não se concretizou na velocidade estimada das equipes e, com 10 minutos para o fim, Bottas liderava com 01min25s733, tendo Norris em segundo, Verstappen em terceiro, Alonso em quarto, Leclerc em quinto e Hamilton em sexto.

O Q1 conseguiu ser finalizado sem maiores problemas por conta da pista úmida. Hamilton terminou em primeiro, com 01min24s585, apenas 0s007 à frente de Verstappen, com Gasly em terceiro.

Passaram ainda para o Q2: Leclerc, Pérez, Bottas, Norris, Alonso, Sainz, Tsunoda, Russell, Ocon, Stroll, Schumacher e Vettel.

Foram eliminados, garantindo assim as posições de 15º a 19º: Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e Nikita Mazepin. A 20ª posição pertence, até aqui, a Carlos Sainz, o único piloto confirmado para trocar toda a unidade de potência nesta etapa.

Q2

Assim como no Q1, ninguém perdeu tempo nos boxes quando a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Com a pista ainda úmida e sem chuva, os ponteiros apostaram na saída com pneus médios, já pensando na estratégia para o domingo.

Após as primeiras voltas, Hamilton liderava com 01min23s595, com Bottas em segundo, a 0s197, Verstappen em terceiro, a 0s407 e Alonso e Gasly completando os cinco primeiros.

Próximo do fim, um susto para Charles Leclerc, que vinha em uma boa volta, mas rodou na entrada da reta principal, causando uma breve bandeira amarela.

No final, Hamilton terminou na frente com 01min23s082, 0s710 à frente de Bottas, com Verstappen em terceiro, a 0s650, Gasly em quarto e Alonso em quinto. Completaram o top 10, garantindo a vaga na disputa pela pole: Pérez, Leclerc, Tsunoda, Stroll e Norris.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 14º (sem aplicar a punição a Hamilton): Sebastian Vettel, Esteban Ocon, George Russell e Mick Schumacher. Carlos Sainz, que passou para o Q2, não marcou tempo por saber que largará em 20º.

Q3

A ameaça da chuva estava cada vez mais distante, mas isso não mudou a dinâmica do Q3, com as Mercedes sendo as primeiras a saírem dos boxes.

Após a primeira rodada de voltas, Bottas era o pole provisório, com 01min23s071, apenas 0s022 à frente de Hamilton, com Verstappen em terceiro, a 0s227. Gasly e Pérez completavam os cinco primeiros.

No final, Lewis Hamilton foi o mais rápido do dia, com 01min22s868, garantindo assim a 11ª posição no grid do domingo. Valtteri Bottas herdou a pole position, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Completam o top 10: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel, promovido ao top 10 por conta da punição de Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 volta à pista de Istambul no domingo para o GP da Turquia. A 16ª etapa da temporada 2021 tem largada marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E já anote aí: assim que a corrida acabar tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Felipe Motta e Rico Penteado!

F1 AO VIVO: Assista ao debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da Turquia, com CHUVA no Istanbul Park

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #137: TELEMETRIA: Red Bull favorita na Turquia? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: