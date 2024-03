A primeira pole da temporada 2024 da Fórmula 1 ficou com Max Verstappen! O tricampeão mundial larga da primeira marca e terá Charles Leclerc ao lado e George Russell logo atrás.

Em uma classificação com alternância em relação ao primeiro colocado, Verstappen não precisou fazer o melhor tempo da sessão para ficar com o P1. O holandês cravou a pole com 1m29s179. As surpresas ficaram por conta da presença de Nico Hulkenberg no Q3, largando de P10 e terrível sessão feita pelas Alpines que larga em penúltimo e último lugar com Esteban Ocon e Pierre Gasly.

As duas Ferraris mostraram um bom desempenho principalmente no Q2, quando Charles Leclerc fez o melhor tempo da classificação e Sergio Pérez larga do quinto lugar com a Aston Martin de Fernando Alonso logo atrás.

