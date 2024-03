Tecnologia pode mostrar movimentos dos carros de Fórmula 1 em um novo e impressionante espetáculo. É um potencial divisor de águas na forma como as imagens de televisão da F1 são capturadas. No entanto, a implementação dessa tecnologia nas transmissões oficiais dos GPs pode ser um processo lento, por conta do risco de falhas, o que demanda mais testes.

Essa tecnologia conta com um drone que pode atingir uma velocidade máxima de 354 km/h e seguir uma máquina de F1 por uma volta completa no layout do GP de Silverstone. E foi desenvolvido pelo departamento de Tecnologias Avançadas da Red Bull, em conjunto com a empresa holandesa Drone Gods. Veja o vídeo da utilização desse drone no shakedown da Red Bull, em Silverstone:

O piloto de drones FPV (visão em primeira pessoa), Ralph Hogenbirk, também conhecido como Shaggy FPV, conta a história para o Motorsport.com: "Há cerca de um ano, a Red Bull nos procurou com uma pergunta: 'estamos pensando nisso há algum tempo, queremos um drone que possa seguir um carro de Fórmula 1 por uma volta inteira, acompanhar, filmar e fazer um vídeo que também seja legal - vocês podem fazer isso?'."

"Então começamos a pensar em como poderíamos fazer isso funcionar. Vimos algumas ideias de pessoas que já tinham feito drones rápidos antes. Eles eram feitos para andar rápido, uma vez, em linha reta. Mas eles não tinham câmeras HD, nem recursos de gravação. Então foi aí que desenvolvemos a ideia e começamos a experimentar como poderíamos fazer isso", explicou Shaggy FPV.

"Esta já é a terceira versão, por isso percorremos um longo caminho para que funcionasse", contou o piloto de drones FPV.

O objetivo declarado da Red Bull é tentar recapturar algo da magia das antigas transmissões de F1 - pense nas imagens granuladas e em movimento a bordo das décadas de 1980 e 1990. Os carros não estão mais lentos agora - em muitas áreas, a F1 em geral está mais rápida - mas o progresso na tecnologia de câmera e transmissão significa que a filmagem atual perde uma qualidade menos definível, mas importante.

Então, há algo que você pode ver claramente que é diferente na transmissão da F1 moderna em comparação com a do passado.

"Quando se opta por tomadas mais amplas, em que se pode ver o carro, perde-se a sensação de velocidade", disse David Coulthard, 13 vezes vencedor de GPs, embaixador da Red Bull e cofundador da empresa de produção de TV, ao Motorsport.com.

"Se você for mais fechado, mais uma vez, não terá a sensação de velocidade. As filmagens no carro são ótimas porque focam no cockpit, mas, novamente, você não tem a percepção da velocidade que os pilotos estão tendo", explicou o embaixador da Red Bull.

Entre o Red Bull Drone 1 - o nome oficial do terceiro protótipo que a DDG produziu até agora neste projeto. Para chegar ao seu estado atual, após extensos testes durante oito meses em 2023 - principalmente em torno de um campo - a equipe da DDG levou uma versão anterior a Silverstone para mostrar seu trabalho à Red Bull.

Drone 1 da Red Bull pilotado por Ralph Hogenbrik, Shaggy FPV Foto de: Red Bull Content Pool

O que foi produzido é um corpo principal em forma de tanque de foguete, ao longo do qual quatro hélices são montadas em quatro braços. Dentro, há duas câmeras.

Uma captura uma transmissão ao vivo "analógica", segundo Shaggy, que é reproduzida para o piloto, que usa fones de ouvido e persegue um carro de F1, com um intervalo de tempo de apenas 30 a 40 milissegundos. A outra é uma câmera GoPro desconstruída para capturar a ação em alta definição.

O drone perseguiu com sucesso um RB19 dirigido por Liam Lawson ao longo de toda a volta de 3,7 milhas em Silverstone. Depois disso, a RBT recriou a forma do corpo do drone em fibra de carbono, fibra de vidro e polímero 3D e as principais estruturas de suporte usando seu equipamento de impressão de materiais padrão F1.

"Eles usaram suas tecnologias de materiais, tecnologias de impressão e seus cálculos e grandes cérebros para ajudar, basicamente", diz Shaggy. "Para torná-lo ainda mais leve e mais eficiente."

O que o RBD1 se tornou é uma câmera voadora capaz de atingir 220 mph. Ele pode acelerar até 60 mph em menos de dois segundos e leva apenas mais dois para atingir 297 km/h.

Em um teste no campo de provas de Millbrook, assistido pelo Motorsport.com, uma versão mais antiga do drone venceu um RB8 dirigido por Coulthard em uma corrida de arrancada de 0,5 milha.

A duração da bateria do RBD1 com potência total é de apenas três minutos - a DDG afirma que a bateria de um drone de consumo típico dura cerca de 30 minutos, enquanto os drones FPV normais têm potência para cerca de seis minutos.

Sua carga máxima de aceleração e giro é de 6 G, mas, em média, 2 a 3 G estão atuando sobre ele a qualquer momento. Reduzir a velocidade em curvas como as 18 curvas de Silverstone é complicado porque o drone não tem freios - ele simplesmente para de acelerar e desacelera no ar.

Drone 1 da Red Bull Foto de: Red Bull Content Pool

Isso significa que Shaggy precisa prever quando os pilotos de F1 estão freando, algo que se torna mais difícil devido às diferentes linhas e pontos de parada que Verstappen estava usando no shakedown do RB20.

Em uma volta perseguindo um carro de F1, o RBD1 é apoiado por outro drone voando mais alto que retransmite sinais para manter tudo funcionando.

"Para dar uma volta completa na pista, você não tem sinal direto, então temos o drone de retransmissão para fazer tanto o sinal de vídeo quanto o sinal de controle - eles passam por esse drone", explica Shaggy.

"Ele está no alto, tem uma visão geral de toda a pista e tem uma linha de visão com o drone. Essa é a única maneira de fazer com que ele funcione de forma confiável."

O que isso não é, no entanto, é nada parecido com uma réplica de eras anteriores de transmissão da F1. Na verdade, como Shaggy observa, é "certamente mais como se você tivesse uma visão em terceira pessoa do carro, como se estivesse jogando como uma câmera em terceira pessoa em um jogo de corrida".

Pergunte isso a Coulthard, e ele responderá: "Estou ouvindo, mas a realidade é algo que muda [as normas estabelecidas].

"Eu assisti a toda a preparação para 'Missão Impossível 7' e aquela acrobacia que Tom Cruise, que já dirigiu um Red Bull no passado, fez quando ele estava pulando de uma motocicleta e era tão CGI que estragou a acrobacia de várias maneiras.

"Portanto, isso não é CGI, não é um videogame: é real. E se for parecido com isso, só mostra o quanto os videogames evoluíram. Mas isso é a realidade."

Max Verstappen, Red Bull Racing e o Red Bull Drone 1 pilotado por Ralph Hogenbrik, Shaggy FPV Foto de: Red Bull Content Pool

A continuação óbvia de mais um sucesso de marketing da Red Bull é o que isso pode significar para a futura transmissão da F1 em eventos de corrida.

Os vídeos que usam as imagens do RBD1 na perseguição de carros de F1 foram vistos quase 16 milhões de vezes até o momento em que este artigo foi escrito no canal principal da Red Bull no TikTok, com o vídeo principal ultrapassando 5 milhões de visualizações em na página no YouTube da equipe.

O campeonato testou a ação de filmagem com drones no GP da Áustria de 2021 e, mais notoriamente, nas corridas da Espanha e dos EUA de 2022, mas eles não seguiram os carros na pista. Um dos motivos pelos quais a F1 ainda não incorporou mais filmagens com drones em sua transmissão é que, anteriormente, nenhum drone conseguia acompanhar os carros.

Mas, embora a Red Bull e a DDG tenham provado que isso é possível, isso não significa que o RBD1 será usado em eventos de corrida tão cedo.

Afinal de contas, Shaggy teve que tomar cuidado para não se aproximar demais dos carros da Red Bull durante as filmagens em Silverstone para evitar que o drone saísse do curso devido à esteira de ar que as máquinas de F1 geram, além das várias pontes da pista para sobrevoar.

Também não vale a pena pensar no que poderia acontecer se um drone rápido acabasse, de alguma forma, em uma multidão em um local de F1 com ingressos esgotados ou se a tecnologia falhasse, caísse e atingisse um carro ou piloto de F1.

Mas é evidente que novos caminhos estão sendo trilhados, e os resultados são impressionantes.

"Não temos ideia de onde vamos chegar a partir de agora", conclui Shaggy. "Mas é claro que o objetivo é ter alguns recursos de transmissão ao vivo em uma corrida real ou em um treino livre ou qualquer outra coisa.

"Combinar isso com um circuito de F1 de alguma forma. Porque ele foi construído especificamente para isso."

