Max Verstappen foi o mais rápido deste sábado na Flórida e ficou com a pole para o GP de Miami de Fórmula 1, que acontece neste domingo.

Mesmo reclamando em alguns momentos do carro e sem fazer uma volta tão limpa, o tricampeão mundial da Red Bull assegurou a primeira colocação no grid. Logo atrás dele, estão Charles Leclerc e Carlos Sainz com a Ferrari. Sergio Pérez conseguiu apenas o quarto melhor tempo.

Pela Mercedes, George Russell inicia da sétima posição enquanto Lewis Hamilton começará em oitavo lugar. Já na McLaren, Lando Norris ficou com o P5 e Oscar Piastri P6.

*Daniel Ricciardo, que tem uma punição de 3 posições no grid para pagar, ficou apenas com o 18º lugar e por conta da penalização, larga em último lugar.